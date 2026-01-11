Tenis: Sinner y Alcaraz viajaron juntos a Australia

Sinner y Alcaraz compartieron el vuelo hacia Melbourne luego de la exhibición que el español le ganó con parciales de 7-5 y 7-6 (7/6) en Seúl al italiano, que buscará su tercer título seguido en el Abierto de Australia.

"Es agradable tener a ambos equipos en el mismo avión, aunque dormimos la mayor parte del tiempo", admitió Sinner en un breve vídeo producido por Tennis Australian en el aeropuerto.

"Carlos y yo tenemos diferentes perspectivas del juego. Creo que es bueno para el deporte tener campeones con personalidades y estilos diferentes", añadió Sinner, que ganó las ediciones 2024 y 2025 del Abierto de Australia, en el que Alcaraz busca su primera corona.

"Jannik y yo siempre nos animamos mutuamente a mejorar, a dar el 100%. Estamos aquí para intentar ganar el título y empezar la temporada de la mejor manera posible", explicó a su vez Alcaraz.

