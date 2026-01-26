Tenis: Sinner y Musetti a cuartos de final en Australia

Sinner se impuso con parciales de 6-1, 6-3 y 7-6 (7-2) ante Darderi y en cuartos de final del primer torneo de Grand Slam de la temporada enfrentará al estadounidense Ben Shelton (7), quien venció al noruego Casper Ruud (13) por 3-6, 6-4, 6-3 y 6-4.

"Somos buenos amigos, y eso dificulta el juego. En el tercer set, tuve algunas oportunidades de quiebre, pero las fallé.

Jugué bien los últimos puntos bajo presión. Gracias al público.

Es fantástico jugar aquí", declaró Sinner tras su victoria ante Darderi, un compatriota nacido en Argentina.

Sinner también respondió a algunas preguntas sobre su nuevo servicio: "Sería genial poder mejorar rápidamente. He cambiado un poco mi movimiento. En mi opinión, todavía tengo margen de mejora, pero estoy contento con mi saque", aclaró.

"Mi saque es aún más estable ahora. Pero también estoy intentando mejorar en la red y ser menos predecible. Y creo que lo he conseguido en este partido", acotó el italiano de 24 años, quien espera "un partido diferente" ante Shelton, al que supera por 8-1 en el historial.

"Me sentí muy bien en el campo, pero lo importante ahora es recuperarme físicamente. Mucho dependerá de si juego de día o de noche, porque todo cambia mucho", resaltó Sinner, que ahora ostenta la quinta mejor racha positiva en el Abierto de Australia con 18 triunfos seguidos.

El italiano sólo se ubica detrás del serbio Novak Djokovic (4), quien sumó 33 victorias entre 2019-2024; del estadounidense Andre Agassi (26 entre 2000 y 2004), el checo Ivan Lendl (20 entre 1989y 1991) y el suizo Roger Federer (19 entre 2006-2008).

"Tomarme el día libre también significa desconectar un poco del ambiente del torneo: me gusta estar donde hay menos caos, menos gente. Entrenaremos un rato en interiores; lo más importante es recuperarme lo máximo posible. La tensión empieza a subir, así que intentaré descansar, dormir, comer bien y, con suerte, estaremos listos para el día siguiente", insistió Sinner.

Por su parte, Musetti derrotó por 6-2, 7-5 y 6-4 a Fritz para sellar su boleto a cuartos de final, instancia en la que enfrentará a Djokovic, de 38 años y dueño del récord de 24 títulos de Grand Slam.

"Me siento muy orgulloso y feliz. Hemos jugado contra Fritz muchas veces. La última vez en Turín, ganó. Hoy jugué con una mentalidad diferente. Mi saque funcionó muy bien, y desde ese punto de vista, jugué uno de mis mejores partidos", expresó Musetti tras avanzar por primera vez en su carrera a cuartos de final del Abierto de Australia.

"He mejorado mucho mi saque. Intento ser más agresivo con la derecha, usando mis variantes para controlar el juego, abrir la pista y tomar el control. Antes, jugaba demasiado atrás, era un poco pasivo en los peloteos. Ahora me siento con más energía y agresividad", explicó Musetti "Cuando terminé la temporada en 2025, uno de mis objetivos era empezar 2026 con buen pie. Nunca había pasado la primera semana en Melbourne. Este año, en Hong Kong, llegué a la final individual y gané el título de dobles, y aquí llegué a cuartos de final. Gracias por esto a mi equipo, a los de aquí y a los de casa", añadió Musetti sobre su entrenador Simone Tartarini, obligado a regresar a Italia tras el fallecimiento de su madre, y a Damiano Fiorucci, quien tuvo que abandonar Melbourne por problemas de salud.

En el cuadro femenino, en tanto, la estadounidense Jessica Pegula (6) sorprendió al eliminar con parciales de 6-3 y 6-4 a su compatriota y defensora del título, Madison Keys (9) y en la próxima ronda enfrentará a la también norteamericana Amanda Anisimova (4), quien se impuso ante la china Xinyu Wang por 7-6 (7/4) y 6-4.

A su vez, la kazaja Elena Rybakina (5), campeona de Wimbledon en 2022 y finalista en 2023 del Abierto de Australia, superó por 6-1 y 6-3 a la belga Elise Mertens (21) y en cuartos de final enfrentará a la polaca Iga Swiatek (2), quien venció a la australiana Maddison Inglis (168) por 6-0 y 6-3. (ANSA).