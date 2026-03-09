Tenis: sinner y Paolini avanzan en Indian Wells

Sinner, número 2 del mundo, venció a Denis Shapovalov (39) con parciales de 6-3 y 6-2 para avanzar a octavos de final del primer Masters 1000 de la temporada, instancia en la que enfrentará al juvenil brasileño Joao Fonseca (35), de 19 años y quien superó al estadounidense Tommy Paul (24) por 6-2 y 6-3.

"No fue una tercera ronda fácil para mí. Denis es zurdo, y eso ya complica el partido, pero también es un jugador de gran calidad que ha cosechado grandes éxitos y está en buena forma.

Empecé mal, perdiendo por un quiebre desde el principio, pero estoy contento con cómo manejé la situación y cómo elevé mi nivel", afirmó Sinner, quien llegó a 96 triunfos en Masters 1000.

"Aprecio estos momentos, es genial poder jugar en un estadio como éste, la Cancha Central. Estoy satisfecho con el trabajo que estamos haciendo, estamos intentando trasladar lo que estamos haciendo al partido. A ver qué pasa en la siguiente ronda", agregó el italiano sobre su primer duelo contra Fonseca.

En cambio, Cobolli (15) se despidió en la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells al caer por 6-1 y 6-2 al cabo de apenas 68 minutos de juego con Tiafoe (22), a quien había superado en la final del torneo ATP 500 de Acapulco.

Otra buena noticia para Italia fue la clasificación a octavos de final del WTA 1000 de Indian Wells de Paolini (7), quien superó por 7-5, 5-7 y 6-1 a la australiana Ajla Tomljanović (85), a cuya compatriota Talia Gibson (110) enfrentará en la próxima ronda luego de su inesperado triunfo ante la danesa Clara Tauson (17) por 7-6 (7/2), 4-6 y 6-4. (ANSA).