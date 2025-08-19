Tenis: Sinner y Sabalenka siguen al tope del ranking

Sinner aventaja por casi 2000 puntos a Carlos Alcaraz (2) pese a su retiro en la final del Masters 1000 de Cincinnati luego de apenas 23 minutos de juego, cuando el español ganaba por 5-0.

El italiano lidera el escalafón masculino con 11.480 puntos, mientras que Alcaraz, que sumó su octavo título en torneos de la categoría Masters 1000, lo escolta con 9590 unidades, con las que antecede al alemán Alexander Zverev (6230).

El estadounidense Taylor Fritz se mantiene en el cuarto puesto, ahora con 5575 puntos, mientras que sigue escoltado por el británico Jack Draper (4440), el también norteamericano Ben Shelton (4280) y el serbio Novak Djokovic (4130).

El ruso Karen Khachanov protagonizó el único cambio en el "top ten" de la ATP, pues aparece noveno con 3240 puntos, con los que escolta al australiano Alex De Miñaur (3545) y antecede al italiano Lorenzo Musetti (3205).

En cambio, el "top ten" del ranking femenino registró dos cambios, pues la polaca Iga Swiatek se convirtió en nueva escolta de Sabalenka tras ganar el WTA 1000 de Cincinnati, resultado con el que superó a la estadounidense Coco Gauff.

Sabalenka lidera las posiciones con 11.225 puntos, mientras que Swiatek, que sumó el título número 24 de su carrera, la escolta con 7933 unidades por delante de Coco Gauff (7874), la también estadounidense Jessica Pegula (4903) y la rusa Mirra Andreeva (4733).

El otro cambio lo protagonizó la italiana Jasmine Paolini, quien escaló al octavo puesto con 4116 puntos pese a haber perdido con Swiatek en la final del WTA 1000 de Cincinnati.

Paolini escolta a la estadounidense Madison Keys, sexta con 4699 puntos, y a la china Zheng Qinwen (4433), mientras que antecede a la estadounidense Amanda Anisimova (3869), que se vio superada por la italiana, y a la kazaja Elena Rybakina (3663). (ANSA).