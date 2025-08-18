Tenis: Sinner y Swiatek jugarán doble mixto del US Open

Sinner, Alcaraz y Swiatek formarán parte de prestigiosas parejas que inaugurarán el nuevo formato de dobles mixtos, que se jugará durante dos días al inicio de la fase clasificatoria para el último Grand Slam de la temporada, en programa del domingo 24 de este mes al 7 de septiembre.

El italiano jugará con la checa Katerina Siniakova, número dos del mundo en el ranking de dobles, mientras que Alcaraz se anotó con la británica Emma Raducanu (39) y Swiatek se inscribió con el noruego Casper Ruud (12).

Entre las 16 parejas que compiten en el torneo de dobles mixtos del US Open se encuentran los estadounidenses Jessica Pegula (4) y Jack Draper (5), sus compatriotas Taylor Townsend (1 en el ranking de dobles) y Ben Shelton (6), y los serbios Novak Djokovic (7) y Olga Danilovic (43).

Los organizadores del US Open, que entregarán un premio total de US$1 millón a la pareja ganadora, esperan que el nuevo formato y calendario den mayor relevancia al torneo de dobles mixtos, que hasta ahora se celebraba durante la última semana del torneo individual. (ANSA).