Tenis: Sinner ya piensa en el US Open

"Ahora toca descansar un par de días antes de volver al trabajo.

Ayer no me sentí bien y siento mucho decepcionarlos", escribió Sinner en su cuenta de Instagram al día siguiente de su retiro en la final ante el español Carlos Alcaraz (2).

"Muchísimas gracias a todos los que me apoyan aquí y en casa, su apoyo significa muchísimo", agregó el italiano de 24 años, quien decidió retirarse de la final ante Alcaraz cuando perdía por 5-0.

"Felicitaciones a Alcaraz y a su equipo por una temporada increíble. Les deseo todo lo mejor para el futuro", completó Sinner sobre el español, que este año también lo había vencido en la final del Masters 1000 de Roma y en la definición de Roland Garros.

Asimismo, Sinner adelantó su ausencia en el torneo doble mixto del US Open, previsto entre este martes 10 y el miércoles 20 en Nueva York y en el que tenía previsto presentarse con la checa Katerina Siniakova.

Las autoridades del cuarto Grand Slam del año reemplazaron a Sinner y a Siniakova con los estadounidenses Danielle Collins y Christian Harrison, quienes enfrentaban al alemán Alexander Zverev y la suiza Belinda Bencic.

Sinner buscaba revalidar el título que conquistó el año pasado en el Masters 1000 de Cincinnati para sumar su vigésimo primer título (tercero en una temporada en la que repitió en el Abierto de Australia) y llegar como campeón al US Open, último Grand Slam del año en el que también defenderá la corona.

"Adoro los torneos del Grand Slam, son los principales, los más importantes para mi temporada y mi carrera. Así que el US Open será un torneo difícil, pero al mismo tiempo, estoy deseando que llegue: es mi principal objetivo aquí en Estados Unidos. Si estoy listo, física y mentalmente, lo daré todo. Ojalá estemos listos", declaró Sinner en rueda de prensa tras su retiro en la final del Masters 1000 de Cincinnati.

El retiro de Sinner en la definición contra Alcaraz reavivó la controversia por el calendario excesivamente apretado de la ATP.

"Pero nuestro programa no puede ajustarse únicamente a las necesidades de unos pocos jugadores", respondió el presidente de la ATP, el italiano Andrea Gaudenzi, antes de la final del Masters 1000 de Cincinnati.

Hay jugadores que llegan a la final y otras que se retiran en las primeras rondas. El formato de torneo de 12 días ofrece diversos beneficios económicos que impactan a los jugadores", argumentó Gaudenzi sobre el Masters 1000 disputado durante dos semanas con partidos programados a media tarde con temperaturas muy por encima de los 30 grados. "Está demasiado cerca de Wimbledon, pero no es el primer torneo Masters 1000 en el que se enfrentan a retiradas", recordó el presidente de la ATP sobre las ausencias de Sinner y Alcaraz en el Masters 1000 Toronto luego de la final que protagonizaron en Londres. Sinner, que venció a Alcaraz en la final de Wimbledon y en Cincinnati registró su primer retiro en una definición, había permanecido inactivo del 9 de febrero al 4 de mayo por la suspensión que acordó con la Agencia Mundial Antidoping (WADA) por su positivo de Clostebol. Previamente, Sinner se había retirado cinco veces en 377 partidos disputados en el circuito ATP, la más reciente de ellas el 23 de junio de 2023, contra Alexander Bublik sobre el césped de Halle, donde abandonó a los 57 minutos con una desventaja de 7-5 y 2-0 debido a una lesión en la pierna izquierda. Su año más oscuro fue 2022: en las semifinales de Sofía contra el danés Holger Rune, sufrió una derrota por 5-7, 6-4 y 5-2 debido a un esguince de tobillo derecho. Luego fue eliminado en octavos de final de Roland Garros por el ruso Andrey Rublev, con el marcador 6-1 a su favor, debido a unas molestias en la rodilla izquierda. En Miami, se desplomó en cuartos de final con una desventaja de 4-1 contra el argentino Francisco Cerúndolo, tras sólo 22 minutos de juego, debido al dolor causado por ampollas en el pie. En 2020, se retiró por primera vez como profesional en la segunda ronda de Viena contra el ruso Andrey Rublev a los nueve minutos, también por ampollas en el pie. En 2024, perdió contra el ruso Daniil Medvedev en cuartos de final de Wimbledon (estuvo 11 minutos sentado por temblores relacionados con la fatiga) y se perdió los Juegos Olímpicos de París por amigdalitis. (ANSA).