Tenis: Sonego a tercera ronda en Cincinnati
Enfrentarán a Fritz en el Masters 1000
LA NACION
Sonego, número 36 del ranking ATP, venció por 6-3 y 7-6 (7/4) a Bergs (54) y en la próxima ronda enfrentará al estadounidense Taylor Fritz (4), quien superó a su compatriota Emilio Nava (105) por un doble 6-4.
En cambio, Cobolli (22) se despidió en la segunda ronda del torneo que se disputa sobre el cemento de la ciudad estadounidense al perder inesperadamente con Atmane (136) por 6-4, 3-6 y 7-6 (7/5).
También pasaron de ronda los estadounidenses Frances Tiafoe (10) y Tommy Paul (13), el canadiense Felix Auger-Aliassime (23), el griego Stefanos Tsitsipas (25) y el juvenil brasileño Joao Fonseca (52), quien aprovechó el retiro del español Alejandro Davidovich Fokina (18). (ANSA).
