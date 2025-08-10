Tenis: Sonego a tercera ronda en Cincinnati

Sonego, número 36 del ranking ATP, venció por 6-3 y 7-6 (7/4) a Bergs (54) y en la próxima ronda enfrentará al estadounidense Taylor Fritz (4), quien superó a su compatriota Emilio Nava (105) por un doble 6-4.

En cambio, Cobolli (22) se despidió en la segunda ronda del torneo que se disputa sobre el cemento de la ciudad estadounidense al perder inesperadamente con Atmane (136) por 6-4, 3-6 y 7-6 (7/5).

También pasaron de ronda los estadounidenses Frances Tiafoe (10) y Tommy Paul (13), el canadiense Felix Auger-Aliassime (23), el griego Stefanos Tsitsipas (25) y el juvenil brasileño Joao Fonseca (52), quien aprovechó el retiro del español Alejandro Davidovich Fokina (18). (ANSA).