Tenis: Suerte dispar para Darderi y Paolini

Darderi, número 21 del mundo, venció al argentino Sebastián Báez (52) con parciales de 6-4 y 6-3 al cabo de 1 hora y 30 minutos de juego para sellar su boleto a la final, en la que enfrentará al alemán Yannick Hanfmann (81).

El italiano disputará la sexta final de su carrera en el circuito ATP: ganó las de Córdoba 2024, Marrakech 2025, Bastad 2025 y Umag 2025, mientras que cayó en la de Buenos Aires 2026 con el también argentino Francisco Cerúndolo (70), quien perdió justamente contra Hanfmann por 6-3 y 6-4 en la otra semifinal del torneo mexicano.

En cambio, Italia lamentó la derrota por 7-5 y 6-4 al cabo de 1 hora y 32 minutos de juego de Paolini (7) ante la española Cristina Bucsa (63) sobre el cemento del "Merida Open", torneo mexicano que se disputa en la capital de Yucatán y reparte 1.026.446 dólares en premios. (ANSA).