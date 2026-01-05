Tenis: Suiza a cuartos de final en la United Cup

El primer punto de la serie disputada en Perth registró la victoria de la suiza Belinda Bencic, número 11 del mundo, con parciales de 6-4 y 6-3 contra Jasmine Paolini (8), pero en el segundo turno Flavio Cobolli empató transitoriamente para Italia al superar a Stanislas Wawrinka por 6-4, 6-7 (2/7) y 7-6 (7/4).

El tercer y definitivo punto de la serie lo ganó Suiza gracias al triunfo por 7-5, 4-6 y 10-7 de Bencic y Jakub Paul contra Sara Errani y Andrea Vavassori en el partido de dobles mixto.

De esta manera, Suiza ya confirmó su presencia en cuartos de final del torneo, pues había debutado con un triunfo por 3-0 contra Francia, justamente el próximo rival del equipo "azzurro" en un duelo previsto el martes 6.

La United Cup, que se disputará hasta el domingo 11 en Perth y Sídney, cuenta con un total de 18 equipos divididos en seis grupos y se juega con el formato de "todos contra todos". El ganador de cada zona y los mejores segundos avanzarán a cuartos de final.

Coco Gauff, número 3 del ranking de la WTA, y Taylor Fritz, sexto en el escalafón masculino, vuelven a liderar el equipo estadounidense que se coronó en 2025 (en cuya final superó a Polonia) tras haber ganado la primera edición, disputada dos años antes.

El otro equipo que se dio el gusto de ganar la United Cup es Alemania, que se consagró en 2024 y en esta edición del torneo que reparte 12 millones de dólares en premios apostará por Alexander Zverev (3) y por la debutante Eva Lys (40), mientras que Polonia busca una "revancha" con Iga Swiatek (2) y Hubert Hurkacz (72).

La United Cup también sirve como preparación para el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año que comenzará el domingo 18 en Melbourne. (ANSA).