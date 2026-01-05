LA NACION

Tenis: Suiza a cuartos de final en la United Cup

El equipo helvético venció por 2-1 a Italia

El primer punto de la serie disputada en Perth registró la victoria de la suiza Belinda Bencic, número 11 del mundo, con parciales de 6-4 y 6-3 contra Jasmine Paolini (8), pero en el segundo turno Flavio Cobolli empató transitoriamente para Italia al superar a Stanislas Wawrinka por 6-4, 6-7 (2/7) y 7-6 (7/4).

El tercer y definitivo punto de la serie lo ganó Suiza gracias al triunfo por 7-5, 4-6 y 10-7 de Bencic y Jakub Paul contra Sara Errani y Andrea Vavassori en el partido de dobles mixto.

De esta manera, Suiza ya confirmó su presencia en cuartos de final del torneo, pues había debutado con un triunfo por 3-0 contra Francia, justamente el próximo rival del equipo "azzurro" en un duelo previsto el martes 6.

La United Cup, que se disputará hasta el domingo 11 en Perth y Sídney, cuenta con un total de 18 equipos divididos en seis grupos y se juega con el formato de "todos contra todos". El ganador de cada zona y los mejores segundos avanzarán a cuartos de final.

Coco Gauff, número 3 del ranking de la WTA, y Taylor Fritz, sexto en el escalafón masculino, vuelven a liderar el equipo estadounidense que se coronó en 2025 (en cuya final superó a Polonia) tras haber ganado la primera edición, disputada dos años antes.

El otro equipo que se dio el gusto de ganar la United Cup es Alemania, que se consagró en 2024 y en esta edición del torneo que reparte 12 millones de dólares en premios apostará por Alexander Zverev (3) y por la debutante Eva Lys (40), mientras que Polonia busca una "revancha" con Iga Swiatek (2) y Hubert Hurkacz (72).

La United Cup también sirve como preparación para el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año que comenzará el domingo 18 en Melbourne. (ANSA).

