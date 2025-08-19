Tenis: Swiatek, la nueva reina de Cincinnati
La polaca venció a Paolini en la final del WTA 1000
Swiatek, número 3 del ranking mundial, venció con parciales de 7-5 y 6-4 a Paolini (9) para adjudicarse su undécimo título de la categoría WTA 1000, solo dos menos que la estadounidense Serena Williams, quien ostenta el récord pese a que ya se retiró del tenis profesional.
Con su coronación en Cincinnati, la polaca de 24 años también se aseguró desplazar del segundo puesto del ranking femenino a la estadounidense Coco Gauff y se convertirá en la nueva escolta de la bielorrusa Aryna Sabalenka, quien permanece al frente del escalafón.
Por su parte, Paolini, de 29 años y quien sufrió su sexta derrota en igual cantidad de enfrentamientos contra Swiatek, escalará al octavo puesto del ranking de la WTA pese a la caída en la definición de Cincinnati. (ANSA).
