Tenis.- Tenis/Davis.- AMP.- Alemania iguala la eliminatoria y España se jugará el pase a la final de la Davis en el dobles

El partido de dobles decidirá este sábado el ganador de la eliminatoria de semifinales de la Copa Davis entre España y Alemania (1-1), después de que Pablo Carreño lograse el primer punto en Bolonia (Italia) al superar a Jan-Lennard Struff (6-4, 7-6(6)) y de que Jaume Munar cayese ante Alexander Zverev (7-6(2), 7-6(5)) en el segundo partido.

Así, todo queda en manos de la dupla que formarán Marcel Granollers y Pedro Martínez, que deberán enfrentarse esta misma tarde a Kevin Krawietz y Tim Puetz. Los de David Ferrer siguen a una sola victoria de colarse en la final de la competición.

En el primer encuentro del sábado, el asturiano Carreño, número 89 del mundo, exhibió unos nervios de acero en el desempate del segundo set, donde se vio 6-1 abajo, y levantó el resultado para celebrar a lo grande el vital primer punto de la eliminatoria, antes de que Jaume Munar trate de cerrarla frente a Alexander Zverev.

En la pista transalpina, donde no está Carlos Alcaraz, el gijonés se repuso a un tempranero 'break' del germano, que consiguió romper su servicio en el tercer juego del set inaugural; respondió con dos roturas, en el cuarto y el décimo juegos, para adjudicarse el parcial.

Ya en la segunda manga, donde desperdició tres pelotas para cerrar el partido con 5-4, sufrió para levantar hasta cinco bolas de set de Struff en un 'tie-break' donde se vio 6-1 abajo; en su primera oportunidad, en medio del delirio de las decenas de españoles que presenciaron el partido en las gradas del recinto boloñés, cerró el duelo tras una hora y 46 minutos de lucha.

"Era muy importante este punto, aunque quisiera quitarme presión y decir que no lo era tanto. Ellos tienen a un jugador número uno muy bueno, que es el número tres del mundo, y por mucho que Jaume -Munar- esté jugando increíble y probablemente su mejor tenis, sabemos que va a ser muy complicado. Creemos en él, pero sabíamos que era muy importante irnos con este punto. Entré muy nervioso, me temblaban las piernas al sacar; me recuperé bien del 'break' y creo que incluso me ayudó un poco a quitarme esa presión", señaló Carreño tras el encuentro.

Posteriormente, Jaume Munar tuvo la oportunidad de dar a España el billete para la eliminatoria definitiva por la 'Ensaladera', donde ya espera Italia, que el viernes ató ante Bélgica su tercera final seguida. Sin embargo, el balear se vio frenado por el número uno alemán y número tres del mundo, Alexander Zverev.

A pesar de todo, Munar exigió a 'Sascha' en el SuperTennis Arena, donde los dos sets disputados tuvieron que resolverse en la muerte súbita. En el primero de ellos, Zverev se adelantó 3-1, pero el español le devolvió la rotura para forzar el desempate, donde el teutón aprovechó su primera ocasión para cerrar.

En el segundo parcial, fue Munar el que consiguió ponerse por delante (3-1). La tercera raqueta mundial igualó el duelo poniendo el 3-3, y el equilibrió tuvo que romperse de nuevo en el 'tie-break'. Emulando a Carreño, el balear neutralizó dos bolas de partido, pero no pudo evitar que Zverev se llevase la victoria e igualase la eliminatoria en la tercera.