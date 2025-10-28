Tenis. Tenis/París. El español Carlos Alcaraz, aplacado por el británico Cameron Norrie en dieciseisavos de final

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

El tenista español Carlos Alcaraz ha quedado eliminado este martes en los dieciseisavos de final del torneo ATP de París, noveno y último Masters 1000 de la temporada y que se disputa sobre pista dura bajo techo, debido a su derrota por 4-6, 6-3 y 6-4 frente al británico Cameron Norrie en dos horas y 24 minutos de partido.

En La Défense Arena, flamante nueva sede de este certamen parisino, Alcaraz debutó tan intenso como su adversario y fue en el quinto juego donde al fin vio un resquicio. Ahí consumó entonces su primera bola de 'break' y al siguiente juego consolidó esa renta, no sin susto al haber salvado una opción de quiebre con un saquetazo a la zona de revés. Con 2-4 en el marcador, el número 1 del ranking mundial no arriesgó y cuajó su plan hasta abrochar ese set.

El inicio del segundo no auguraba problemas, si bien al saque se torció el asunto en un cuarto juego (3-1) donde Alcaraz estuvo fatal; una volea alta que mandó larguísima al fondo fue el ejemplo de que Norrie se le había subido a las barbas. Por si fuera poco, el británico neutralizó dos bolas de quiebre en el juego posterior y consolidó su colchón para encaminar un triunfo parcial que selló con un juego al saque y en blanco, 'ace' incluido para su 6-3.

Tras recibir órdenes de su entrenador Juan Carlos Ferrero, el del Palmar afrontó el tercer y definitivo set con aplomo, pero sin brillanteces. Seguía haciéndole daño el revés cruzado de su contrincante, quien no aprovechó ni un 30-40 en el tercer juego ni un 15-40 en el quinto. Pero tanto rozó el tropiezo Alcaraz, que perdió el servicio en su siguiente turno (4-3). En el octavo juego llegó a tener el palmareño un 15-40 que puso a Norrie en un brete, si bien éste lo superó con clase y precisión.

Apoyado por el público de la capital de Francia, Alcaraz aguantó vivo un juego más al saque (5-4), pero sucumbió justo a continuación por el mayor acierto de un Norrie que en los octavos de final se enfrentará al francés o al Arthur Rinderknech o al monegasco Valentin Vacherot.

ABATE A MUNAR Y DAVIDOVICH REMONTA A ROYER

Por otra parte, Jaume Munar cayó en treintaidosavos de final por un rápido 6-1 y 6-3 frente al ruso Daniil Medvedev, a tenor de un duelo de 70 minutos. El balear cedió su servicio nada más empezar y fue a remolque todo el primer set; y aunque en el segundo mantuvo el tipo mucho más, encajó un 'break' letal en el sexto juego y ya no remontó.

Mejor le fueron las cosas a Alejandro Davidovich también en la ronda de treintaidosavos. Solo dos días después de perder la final del ATP 500 de Basilea (Suiza), el malagueño volvía a la actividad y en teoría Ugo Humbert iba a ser su oponente, igual que en la semifinales del reciente torneo suizo; pero el francés se retiró aquel día y continúa de baja. Su reemplazo, el también francés Valentin Royer, ganó el primer set por 4-6.

Luego Davidovich reaccionó con un imponente 6-1 en el siguiente parcial y todo quedaba abierto para un tercer set en cuyo inicio apenas se dieron tregua. No obstante, "Foki" logró una rotura en el séptimo juego y consolidó tal ventaja para allanarse el triunfo tras dos horas.