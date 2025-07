Tenis. Tenis/Wimbledon. Alcaraz se exhibe ante Norrie de camino a semifinales de Wimbledon y manda un mensaje a sus rivales

MADRID, 8 Jul. 2025 (Europa Press) - El tenista español Carlos Alcaraz se ha clasificado este martes para las semifinales del torneo de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, que se disputa en hierba, tras superar en su mejor partido hasta el momento en el All England Tennis Club al británico Cameron Norrie en tres sets corridos (6-2, 6-3, 6-3), en una hora y 41 minutos de partido. La mejor versión de Carlos Alcaraz ha llegado a Wimbledon 2025. El tenista murciano, ganador de las dos últimas ediciones, ha firmado en los cuartos de final su mejor actuación en el torneo, superando por la vía rápida a un impotente Cameron Norrie. El español, que ya suma 23 victorias consecutivas y 19 en hierba, fue un vendaval con una variedad en su juego que hizo disfrutar al público de la central, al que se metió en el bolsillo pese a jugar ante su última baza local. Alcaraz estuvo especialmente brillante con su saque, que mantuvo durante todo el encuentro y con el que sólo tuvo que salvar cinco bolas de rotura en contra. Gran parte, apoyado por un porcentaje de primeros servicios por encima del 70%, con los que ganó 50 de los 56 puso en juego. Además, consiguió hasta 39 golpes ganadores, algunos de ellos con voleas y dejadas excelsas, por los solo 26 errores no forzados. Todo ello en un encuentro que arrancó con alternativas al resto para ambos tenistas. Primero, el español, en su primer turno de saque, tuvo que levantar hasta cuatro puntos de rotura en contra. Después, sería el británico el que tendría que hacer frente a dos puntos de 'break' en contra, de los que sólo levantaría el primero. En el segundo, una doble falta, daría la primera ventaja del partido a Alcaraz, que consolidaría la rotura. El murciano estaba dominando desde la derecha, y Norrie era incapaz de mantener el ritmo de bola, por lo que la ventaja seguiría aumentando para él con un segundo 'break' consecutivo. Así, el final primer set se convertiría en un mero trámite para Alcaraz, que lo cerraría con un contundente 6-2 en menos de media hora de juego. Estaba volando sobre la pista el vigente campeón del torneo con un tenis muy preciso --16 ganadores y sólo cinco errores no forzados--. Estaba divirtiéndose en la pista Alcaraz y su repertorio de golpes era cada vez más amplio. Y como en el primer parcial, las opciones de rotura llegarían en el tercer juego. Ahí, a la tercera oportunidad, quebraría el saque de Norrie. Una ventaja que sería suficiente para que el español colocara el 2-0 en el marcador, no sin antes volver a romper el saque del británico en el último juego de la manga (6-3), lo que le permitiría comenzar con su saque en el tercer set. El Alcaraz más mágico estaba apareciendo en la central del All England Tennis Club para sellar su billete a semifinales por tercer Wimbledon consecutivo e intimidar a sus rivales, y esta vez no se permitiría ni una desconexión en el partido. Así, encarrilaría definitivamente el partido con un 'break' en el sexto juego que sería suficiente para el 6-3 final con el que cerraría el duelo. Su rival en la semifinal del próximo viernes será el estadounidense Taylor Fritz, cabeza de serie número cinco del torneo. El californiano superó en su duelo de cuartos de final al ruso Karen Khachanov en cuatro sets (6-3, 6-4, 1-6, 7-6(4)), en dos horas y 35 minutos de juego. Un partido en el que Fritz fue muy superior desde el inicio, aunque fue superado por un brillante Khachanov en la tercera manga. La semifinal será la primera del estadounidense en Wimbledon, así como el tercer enfrentamiento entre ambos tenistas. En los dos anteriores, en la pasada Laver Cup y el Masters de Miami 2023, la victoria cayó, por la vía rápida, del lado del murciano, que aún no sabe lo que es ceder un set ante Taylor Fritz.