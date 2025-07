Tenis. Tenis/Wimbledon. Los peligros de Taylor Fritz, último obstáculo entre Alcaraz y la final de Wimbledon

MADRID, 10 Jul. 2025 (Europa Press) - El tenista estadounidense Taylor Fritz será el rival del español Carlos Alcaraz este viernes en las semifinales del torneo de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre hierba, un partido de penúltima ronda en el que el murciano debe hacer frente a un rival que se caracteriza por su gran saque, su poderosa derecha y un revés cortado muy incómodo. Fritz es el último rival que separa a Alcaraz de su tercera final consecutiva en Wimbledon. Será la tercera vez que se vean las caras. Hasta ahora el resultado es favorable al español, que aún no ha perdido ningún set ante el estadounidense y ha ganado los dos enfrentamientos --Masters 1000 de Miami 2023 y Laver Cup 2024--. Eso sí, el californiano llega a esta semifinal con la moral por las nubes por su mejor temporada en hierba. Hasta el momento, el americano ha levantado el título en dos torneos --Stuttgart y Eastbourne--. Además, las 13 victorias que ha conseguido en hierba este 2025 lo colocan como el jugador con más triunfos, superando los 10 de Carlos Alcaraz, que se mantiene invicto desde junio de 2024. Ahora, en Wimbledon 2025, Fritz ha alcanzado sus primeras semifinales en el grande británico después de ir de menos a más y de sobreponerse a varios momentos delicados. El más complicado de todos llegó en la primera ronda, en la que tuvo que remontar dos sets abajo ante Giovanni Perricard. Además, en segunda ronda, necesitó del quinto set para doblegar al canadiense Gabriel Diallo. Sin embargo, su rendimiento fue creciendo desde entonces para deshacerse sin dificultades de Alejandro Davidovich, Jordan Thompson, que se retiró tras el primer set, y Karen Khachanov. Ante ellos, el americano solo se dejó dos sets, uno ante el español en tercera ronda y otro ante el ruso en los cuartos de final. Crecimiento en su tenis que ha vivido gracias a potenciar sus puntos fuertes: el saque, la derecha y el revés cortado. Entre ellos, quizás el más destacado sea el saque, con el que ha conseguido 95 puntos directos desde que arrancara el torneo, el que más de los cuatro semifinalistas. A esto se suma su seguridad a la hora de no cometer dobles faltas, ya que con solo 9 es, junto a Sinner, el mejor tenista en este apartado. El californiano, que también es el jugador de los cuatro que quedan en liza que menos roturas ha sufrido (19), es especialmente peligroso cuando puede jugar con primeros, con los que gana el 85% de puntos, aunque también tiene un segundo con garantías con el que su porcentaje de puntos ganados sigue estando muy por encima de la mitad de ellos (60%). Pero no sólo de saques está viviendo Taylor Fritz en el Abierto inglés. La derecha del estadounidense está siendo un auténtico martillo para sus rivales, por lo que Alcaraz deberá evitar que pueda atacar con ella. Además, el americano ha añadido a su repertorio en este Wimbledon la solidez y paciencia desde el fondo de la pista, cometiendo muchos menos errores no forzados que en anteriores ediciones. Por último, el estadounidense también domina a la perfección uno de los golpes más importes en superficie de hierba, el revés cortado. Un recurso que le está dando rédito hasta el momento en el torneo, permitiéndole recuperar el centro de la pista cuando se encuentra en un modo más defensivo.