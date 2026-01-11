Tenis: tercer título para Sabalenka en Brisbane

Sabalenka conquistó el vigésimo segundo título de su carrera, el segundo consecutivo en Brisbane, al superar con parciales de 6-4 y 6-3 a Kostyuk al cabo de 1 hora y 18 minutos de juego.

"Antes que nada, quiero felicitar a Marta y a su equipo por su increíble comienzo de temporada. Espero que nos encontremos muchas veces en la final para ofrecer un espectáculo con nuestro gran tenis", afirmó Sabalenka durante la ceremonia de premiación.

Sin embargo, la gentileza de Sabalenka se contrapuso con el malestar de Kostyuk, quien se negó a estrechar la mano de la número 1 del mundo al término del partido por el apoyo de Bielorrusia a Rusia en la guerra contra Ucrania iniciada en febrero de 2022.

"Juego todos los días con gran pesar. Hay miles de personas sin electricidad ni agua caliente ahora mismo. Hay 20 grados bajo cero y es doloroso vivir con esta realidad a diario", expresó a su vez Kostyuk, quien omitió a Sabalenka durante su discurso y realizó una mueca cuando la bielorrusa la mencionó en sus dichos. (ANSA).