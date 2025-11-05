Tenis. Tommy Robredo: "En un deportista hay un 90% de cabeza y el otro 10% es talento y otras cosas"

LOGROÑO, 4 Nov. 2025 (Europa Press) - El extenista Tommy Robredo ha afirmado que en un deportista "hay un 90% de cabeza y el otro 10% es talento y otras cosas", a raíz de la apertura de la VI Semana de la Ciencia y la Innovación de La Rioja donde ha sido entrevistado por Eduardo Sáenz de Cabezón, divulgador y profesor de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de La Rioja. En la misma, además de versar su trayectoria deportiva, ha explicado cómo ha usado la ciencia para que "fuera ayudando en mi evolución". Ha manifestado que "un deporte de élite es como una empresa; y cuánto mejor entrenador tengas, cuanto mejor médico tengas, cuanto mejor fisio tengas, y utilices la alimentación y todas las ayudas que puedas tener para llegar a ser lo mejor posible, al final eso es una ayuda que te puede hacer diferenciar con otros jugadores". "Entonces yo creo que eso es una ciencia y poco a poco hay muchísimo más profesional que se dedica a este campo", ha añadido. Sobre la salud mental relacionada con el deporte, Robredo ha manifestado que "un deportista es 90 por ciento cabeza y 10 por ciento talento y otras cosas; al final es como en la vida, cuando tú afrontas dos problemas de una forma o de otra". "Si las afrontas de una manera optimista, buscas soluciones, sales mucho más rápido de ese pequeño bache que no sí le vas dando muchas vueltas", ha añadido. Sobre el fomento del deporte desde la infancia, el extenista ha señalado que "tengo dos niñas que tienen cuatro años y año y medio, y quiero que hagan deporte primero para que se desarrollen ellas como personas". Además, "el tema de motricidad, el tema de mentalidad, el tema de tener amistades, tenerlos fin de semana ocupados, te hace que estén pensando en cosas para que vayan mejorando". También ha indicado que "médicamente está totalmente probado que se recomienda que cuando una persona está estresada que haga deporte; cuando una persona sale de algún problema físico o sea poco a poco lo van introduciendo al deporte para que el cuerpo se vaya poniendo a punto, y muchos resultados demuestran que vale la pena, por lo que yo recomiendo al cien por cien que la gente disfrute del deporte". Sobre la presión, Robredo ha apuntado que "en el deporte hay muchos momentos de que estás súper nervioso, y yo para quitar los nervios lo que hacía era localizarme en unos objetivos, en una táctica, y a partir de ahí, cuando yo pensaba en táctica y en esos objetivos, me olvidaba de realmente la sensación de los nervios en el estómago". "Es cierto que yo era una persona muy profesional, entrenaba muchísimo, y me gustaba siempre buscar soluciones a los problemas; cuando algo en un partido no iba del todo bien y venía ese gusanito, lo que hacía era empezar a buscar, y hacía un barrido de soluciones", ha indicado.

Y al final hasta podía encontrar la solución al problema; a veces no se solucionaba y perdías; pero sí que es cierto que de las derrotas es cuando más se aprende, y la vida del deportista es aprender de los errores para ir mejorando", ha señalado el extenista. Para concluir, ha indicado que, a nivel del tenis español, "tener alguien tan bueno durante tanto tiempo como ha sido Rafa -Nadal-, y que ahora venga y aparezca Carlos -Alcaraz-, es un placer para los aficionados del deporte y del tenis". "Esperemos que dentro de unos años salgan más jóvenes, pero para ello las instituciones, los clubes, las federaciones deberían ahí apostar un poquito más para que los chicos jóvenes vuelvan a coger esas ganas, esa buena metodología para que el día de mañana estén ahí arriba del todo".