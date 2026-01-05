Tenis: trofeos de Copa Davis y Billie Jean King Cup para comunidad hospitalaria

La iniciativa, que se llevará a cabo del miércoles 7 al viernes 9, forma parte del proyecto social "No dejemos a nadie solo", impulsado por el Instituto Giuseppe Toniolo y la Universidad Católica del Sagrado Corazón, en colaboración con Tennis & Friends, la Fundación Policlínico Gemelli, la Federación Internacional de Tenis y la Federación Italiana de Tenis y Pádel (FITP).

Como parte del evento, está previsto que el viernes 9 instructores de la FITP y campeones de tenis visiten varias salas pediátricas para reunirse con niños hospitalizados y sus familias, compartiendo momentos de juego y diversión.

"Llevar la Copa Davis y la Billie Jean King Cup a un lugar de atención como el Hospital Gemelli significa dar un significado aún más profundo a estas victorias", afirmó el presidente de la FITP, Angelo Binaghi.

"El tenis italiano también ha crecido porque ha priorizado a las personas, no sólo a los resultados. Iniciativas como ésta demuestran lo que significa devolver al país, y especialmente a los más vulnerables, una parte de la alegría y la energía que el deporte puede generar", agregó Binaghi.

"Recibir los trofeos que simbolizan el tenis mundial reafirma que la sanación no se trata sólo de tratamientos médicos, sino también de cuidar el estilo de vida, en el que el deporte desempeña un papel fundamental", destacó a su vez Daniele Piacentini, director general de la Fundación Policlínica Universitaria Agostino Gemelli IRCCS.

"Iniciativas como ésta demuestran el valor de una alianza entre la salud, la academia y el deporte, capaz de transmitir un mensaje concreto de apoyo a los pacientes, las familias y toda la comunidad hospitalaria", subrayó Piacentini.

"Nos recuerda la importancia de afrontar los retos de la vida con determinación, esperanza y apoyándonos en nuestra comunidad de relaciones, como han demostrado nuestros atletas en los últimos años", completó el director general de la Fundación Policlínica Universitaria Agostino Gemelli IRCCS. (ANSA).