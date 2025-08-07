Tenis: ¿Un error premonitorio?

Y es que en el certamen que animarán el italiano Jannik Sinner, el español Carlos Alcaraz, el serbio Novak Djokovic, el alemán Alexander Zverev, el estadounidense Taylor Fritz y el británico Jack Draper, la imagen del rostro del número uno del mundo luce un número cinco tatuado que alude a la cantidad de Grand Slam conquistados.

Sinner, en realidad, acaba de celebrar su cuarta corona en un torneo "Major" al conquistar por primera vez Wimbledon, título que se suma a los dos que festejó en el Abierto de Australia, en 2023 y 2024, y al que logró el año pasado en el US Open.

Así lo hicieron notar varios usuarios en las redes sociales al detectar el error, aunque alguno podría suponer que fue un augurio de buena suerte para el italiano, que defenderá la corona en el último Grand Slam del año que se jugará del 24 de agosto al 7 de septiembre y podría llegar a Arabia Saudita consagrado como campeón de ese torneo.

Como sea, lo que sí es una certeza es que Zverev (3), quien disputó tres finales de Grand Slam, pero no ganó ninguna, Fritz (4), finalista del US Open en 2023, y Draper (5) serán los reemplazantes este año en el "Six King Slam" del retirado español Rafael Nadal, ganador de 22 coronas de Grand Slam, del ruso Daniil Medvedev, campeón del US Open en 2021 y actual decimocuarto del ranking ATP, y del danés Holger Rune, noveno del escalafón mundial.

Un ranking que comanda Sinner, campeón de la primera edición de este certamen al derrotar en la final a Alcaraz, número dos del mundo, y quien en caso de repetir halago cobrará US$6 millones (cada participante cobrará US$1,5 millones como mínimo). El afiche del torneo no falló con los restantes animadores y Djokovic, sexto del ranking que supo liderar durante mucho tiempo, luce en su rostro un tatuaje con el número 24, que remite a la cantidad de coronas conquistadas a nivel de Grand Slam, cifra nunca alcanzada por otro tenista masculino. (ANSA).