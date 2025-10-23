Tenis.- Un Munar mágico sorprende a Shelton y se mete en cuartos de Basilea

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

El tenista español Jaume Munar se ha metido este jueves en los cuartos de final del torneo de Basilea, de categoría ATP 500 y que se disputan en pista dura cubierta, tras imponerse en un sólido partido al estadounidense Ben Shelton, cabeza de serie número dos del torneo, en dos sets (6-3, 6-4) y en una hora y 18 minutos de partido.

Jaume Munar superó de manera brillante a uno de los favoritos a hacerse con el título en Basilea. El balear estuvo especialmente eficaz con su saque, que no perdió en todo el partido y con el que consiguió hasta 10 servicios directos, a la vez que acertado al resto en los momentos clave de cada uno de los sets.

Un partido que arrancó con ambos jugadores sólidos con sus saques, llegando la primera oportunidad de rotura, para Munar, en el cuarto juego, opción que salvaría Shelton. No lo evitaría en la segunda que dispuso el balear, en el sexto juego. Ahí, el 'mágico' conseguiría el 'break' decisivo para adjudicarse el primer set, tras mantener sus siguientes saques, en los que tendría que levantar su única pelota de rotura en contra (6-3).

El segundo set tendría un guión similar al primero. De nuevo, un sólo 'break', conseguido por Munar en el cuarto turno de saque del estadounidense, decantaría el set y el partido a su favor (6-4).

Ahora, en cuartos de final, Munar se enfrentará al canadiense Félix Auger-Aliassime, que se deshizo en octavos del croata Marin Cilic (7-6(2), 7-6(2)).