Tenis: una “Barbie” inspirada en Venus Williams

"Es algo increíble haber sido honrada como mujer inspiradora de Barbie", comentó la mayor de las hermanas Williams, que se suma así a la colección de mujeres que dejaron su huella en la historia por su lucha en favor de la igualdad de género, como lo hizo en su momento su ex colega Billie Jean King.

Ambas son consideradas como las grandes impulsoras de la "equidad salarial entre géneros en el deporte", tal como destacó la marca al anunciar el lanzamiento del modelo dedicado a Venus, que saldrá a la venta al público en general a partir del viernes.

"De niña me enseñaron que todo era posible con trabajo duro y perseverancia. Esa creencia me llevó a romper algunas barreras y a utilizar mi popularidad para defender causas como la igualdad salarial", destacó ex número uno del mundo, ganadora de siete títulos de Grand Slam a nivel de individuales (cinco en Wimbledon y dos en el US Open), y de cuatro oros olímpicos, tres de ellos en torneos de dobles.

Mientras sale a la venta la "Barbie Inspiring Women Venus Williams", la tenista se apresta para iniciar su participación en el US Open, que conquistó en 2000 y en 2001 y que este año se pondrá en marcha el 24 de agosto y para el cual recibió una "wild card", según informaron hoy los organizadores del torneo.

El último Grand Slam de la temporada fue el primero de los cuatro en otorgar los mismos premios a los varones que a las damas tras un reclamo que supo comandar la propia Venus, hoy homenajeada por "Barbie", que la reconoció por "su lucha incansable que cambió el tenis para siempre y le allanó el camino a las futuras generaciones", según indicó la vicepresidenta de la firma, Krista Berger.

Williams será la tenista más anciana de la historia en disputar el US Open (récord sólo superado por Renee Richard, que tenía 47 años cuando lo jugó en 1981), torneo en el que debutó en 1997 llegando hasta la final. Su última participación, en 2023, se saldó con derrota en primera ronda ante la belga Greet Minnen.

