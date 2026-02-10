Tenis: Una de cal y una de arena

(di Federico Cristiani) (ANSA) - ROMA, 10 FEB - Jornada agridulce para el tenis italiano tras la resonante victoria de Elisabetta Cocciaretto ante la estadounidense Coco Gauff que le aseguró el pasaje a octavos de final en el WTA 1000 de Doha, en el que quedó eliminada en el estreno su compatriota Jasmine Paolini.

Cocciaretto, quincuagésimo séptima del ranking, se impuso por 6-4 y 6-2 frente a la quinta del escalafón y cuarta favorita, y chocará por el pasaje a cuartos con la también estadounidense Ann Li (41), que superó por 6-3 y 6-4 a la polaca Magdalena Frech (59).

La italiana, que accedió al cuadro principal como "lucky loser", no desaprovechó su oportunidad y jugando al límite de la perfección dio la sorpresa de la jornada en un partido de gran intensidad en el que hizo prevalecer su excelente estado físico frente a una rival de fuste.

"Esta semana es bastante particular para nosotros, los italianos, que estamos muy pendientes de los Juegos Olímpicos de Invierno (de Milán-Cortina D'Ampezzo), en los que nuestros compatriotas están haciendo un gran papel", destacó Cocciaretto.

"Nosotras también estamos tratando de hacer lo mejor y la idea es llegar lo más lejos posible en este torneo", completó la tenista "azzurra", que inició con el pie derecho esta temporada tras haber conquistado el título del WTA 250 de Hobart.

No parece ser así el inicio del año para Paolini, octava del mundo y sexta preclasificada, que se despidió del primer WTA 1000 de la temporada al caer por 6-4 y 6-2 frente a la griega Maria Sakkari (52), que chocará ahora con la franco-rusa Varvara Grachova (73), vencedora de de la checa Linda Noskova (12) por 6-2, 2-6 y 7-5.

Eliminada en tercera ronda del Abierto de Australia por la estadounidense Iva Jovic, Paolini hoy no estuvo en su mejor jornada y lució decepcionada durante el partido, aunque al menos pudo celebrar un estreno con victoria en el torneo de dobles ante su eterna compañera Sara Errani (fueron campeonas olímpicas en París 2024). La dupla "azzurra" se impuso por 6-3 y 6-1 ante la conformada por la noruega Ulrike Eikkeri y la china Jiang Xinyu.

En el torneo de individuales, la polaca Iga Swiatek (2), campeona del torneo en 2022, 2023 y 2024 y máxima favorita, chocará por el pasaje a cuartos con la australiana de origen ruso Daria Kasatkina (61), mientras que la letona Jeļena Ostapenko (7), finalista de la pasada edición, jugará ante la colombiana María Camila Osorio (80). La ganadora de ese duelo chocará con la vencedora del que animarán Cocciaretto y Li.

Habrá duelo checo entre Karolina Pliskova (418) y Karolina Muchova (19) en octavos, instancia en la que chocarán también la ucraniana Elina Svitolina (9) con la rusa Anna Kalinskaya (28) por la misma llave, así como lo harán la rusa Mirra Andreyeva (7) ante la canadiense Victoria Mboko (13) y la kazaja de origen ruso Elena Rybakina (3), flamante campeona del Abierto de Australia, frente a china Zheng Qinwen (26), campeona olímpica en los Juegos de París 2024. (ANSA).