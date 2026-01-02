Tenis: Una Venus "inoxidable"

"Estoy entusiasmada por volver a Australia y no veo la hora de jugar este certamen", afirmó la mayor de las Williams, que en Melbourne celebró cuatro títulos en el torneo de dobles (2001, 2003, 2009 y 2010) jugando en pareja con su hermana Serena, un año menor y actualmente retirada de la actividad.

"Tengo recuerdos maravillosos y me siento agradecida por la oportunidad que me han concedido para volver a jugar en un sitio que tiene mucho significado para mí", completó Venus, quien con su sola presencia superará el récord de longevidad de la japonesa Kimiko Date, quien tenía 44 años cuando se despidió en primera ronda en 2015.

Para prepararse para el primer Grand Slam del año, que comenzará el 18 de enero, Williams decidió participar previamente en el torneo de Auckland, en Nueva Zelanda, que se jugará del 5 al 11 de enero, con la misión de volver al ruedo en forma tras celebrar una doble boda con el actor y productor Andrea Preti en Ischia, en septiembre, y en Palm Beach, en diciembre.

Antes de volver a jugar el Abierto de Australia por primera vez desde 2021, Venus también disputará el torneo de Hobart, que animarán también la checa Barbora Krejcikova, de 30 años y campeona en Roland Garros en 2021 y en Wimbledon en 2024, y la británica Emma Raducanu, de 23 años y ganadora del US Open en 2021.

Venus cosechó cinco de sus siete títulos de Grand Slam a nivel de individuales en el All England (2000, 2001, 2005, 2007 y 2008) y los dos restantes del Flushing Meadows (2000 y 2001), pero sumó otros 14 en torneos "Major" en la especialidad de dobles, cuatro de ellos justamente en el Abierto de Australia, dos en Roland Garros, seis en Wimbledon y dos en el US Open.

A todos ellos hay que sumarle el oro olímpico a nivel individual en Sydney 2000, donde también celebró en el dobles, como lo hizo luego en los Juegos de Pekín 2008 y de Londres 2012 (fue medalla de plata en Río 2016) conquistado por la mayor de las Williams, que se tomó una pausa después de su regreso al circuito en la pasada edición del US Open, que marcó su vuelta al ruedo después de 16 meses de inactividad.

La estadounidense debió someterse a una delicada intervención quirúrgica para la remoción de fibromas uterinos, la causa de su alejamiento momentáneo del tenis que la relegó al puesto 145 del ranking femenino que supo liderar en sus tiempos de máxima gloria.

"Venus es una verdadera leyenda, una pionera de este deporte y una fuente de inspiración para todos", destacó Craig Tiley, director del Abierto de Australia, al confesar que se sentía "felicísimo de volver a verla en la cancha, tanto en el torneo de Hobart como en el primer Grand Slam del año".

"Ver a Venus aún vigente es algo increíble", coincidió su compatriota y colega Coco Gauff, de 21 años, actual número tres del mundo y campeona del US Open en 2023 y en Roland Garros en 2025, y quien coincidió con Tiley al considerarla como "una leyenda del tenis de la que todos gozaremos viéndola en acción.

Es una de las personas que más admiro", completó. (ANSA).