Tenis: Uno se aleja, otro regresa

"Todo libro necesita de un final y creo que el mío debe escribir su último capítulo. El 2026 será mi último año en el circuito porque quiero tratar de seguir superando mis límites", explicó Wawrinka, en un mensaje publicado en las redes sociales.

El ganador de 16 títulos en el circuito, entre ellos el Abierto de Australia de 2014, Roland Garros en 2015 y el US Open en 2016 y del oro olímpico en el torneo de dobles de los Juegos de Pekín 2008 junto con Roger Federer, se prepara para su último acto, que según la ATP comenzará a preparar en enero en Perth.

A lo largo de su carrera, Wawrinka compartió escena con "monstruos" del tenis como el mencionado Federer, el también retirado español Rafael Nadal y el aún vigente serbio Novak Djokovic, último "sobreviviente" del denominado "Big Three" al que se sumó el escocés Andy Murray.

Con la nueva generación que comandan el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, números uno y dos del mundo, comparte escena el danés Holger Rune, que cayó del cuarto al decimoquinto puesto tras la rotura del tendón de Aquiles de su pierna izquierda que sufrió en octubre cuando disputaba las semifinales del ATP 250 de Estocolmo.

Una lesión que lo obligó a pasar por quirófano y a realizar un largo proceso de rehabilitación, pero que no le quitó "el sueño que tengo desde que era un niño y que no es otro que convertirme algún día en el mejor jugador del mundo".

"Siento que todavía tengo mucho trabajo por hacer y metas que alcanzar y eso me impulsa a seguir adelante y a superar este momento, a cualquier costo porque siento que puedo lograrlo y superar tanto a Sinner como a Alcaraz", afirmó Rune en diálogo con "Sport Illustrated" desde Doha, en el marco de su rehabilitación.

Hoy, el danés vuelve a caminar sin ayuda de muletas y con un pequeño soporte en el talón y luce resignado porque, afirma, "no quiero encontrar culpables porque no creo en la mala suerte. Las cosas pasan por alguna razón, pero siento que la causa principal de este tipo de lesiones es el cansancio y los calendarios cada vez más exigentes resultan excesivos".

"Diría que el mejor consejo que recibí en estos meses fue sencillo y no es otro que tomarme el tiempo que sea necesario porque cuando regrese al circuito seré una bestia. Lo haré cuando me sienta listo, aunque estoy ansioso por volver a jugar", confesó. (ANSA).