Tenis: Venus, debut y despedida

La mayor de las hermanas Williams, que actualmente ocupa el puesto 145 del escalafón, tropezó con la polaca Magda Linette, quincuagésimo segunda del ranking, con parciales de 6-4, 4-6 y 6-2, y tratará de enderezar el rumbo ahora en el WTA 250 de Hobart, que se disputará del 12 al 17 de enero.

Un torneo en el que también se anuncia la presencia de la checa Barbora Krejcikova, de 30 años y campeona en Roland Garros en 2021 y en Wimbledon en 2024, y de la británica Emma Raducanu, de 23 años y ganadora del US Open en 2021.

Venus se tomó un descanso tras disputar la pasada edición del US Open luego de volver al circuito después de 16 meses de ausencia forzada debido a una delicada intervención quirúrgica para la remoción de fibromas uterinos.

La mayor de las Williams, que fue finalista del Abierto de Australia en 2003 y en 2017 y volverá a disputar el primer Grand Slam de la temporada después de cinco años, sí supo celebrar en Melbourne, pero en el torneo de dobles (2001, 2003, 2009 y 2010) jugando en pareja con su hermana Serena, un año menor y actualmente retirada de la actividad.

A lo largo de su prolífica carrera, Venus, quien volvió a jugar hoy después de celebrar una doble boda con el actor y productor Andrea Preti en Ischia, en septiembre, y en Palm Beach, en diciembre, cosechó cinco de sus siete títulos de Grand Slam a nivel de individuales en el All England (2000, 2001, 2005, 2007 y 2008) y los dos restantes del Flushing Meadows (2000 y 2001).

Otros 14 títulos conquistó en torneos de Grand Slam en dobles, cuatro de ellos justamente en el Abierto de Australia, dos en Roland Garros, seis en Wimbledon y dos en el US Open, a los que hay que sumarle el oro olímpico individual en Sydney 2000, donde también celebró en el dobles, como lo hizo luego en los Juegos de Pekín 2008 y de Londres 2012 (fue medalla de plata en Río 2016).

Hoy, se despidió en el debut ante Linette, cuya próxima rival, en octavos de final, será la italiana Elisabetta Cocciaretto (81), quien en el estreno superó a la estadounidense Alycia Parks (101) por 6-2 y 7-5. (ANSA).