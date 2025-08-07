Tenis: Venus Williams cayó en primera ronda de Cincinnati

La mayor de las hermanas Williams, que ocupa el puesto 571 del escalafón femenino, había vuelto a la actividad profesional hace dos semanas en el WTA 500 de Washington y cayó contra Bouzas con un doble 6-4.

Venus Williams había sorprendido al debutar con un triunfo ante su compatriota Peyton Stearns (37) en la primera ronda del torneo de Washington, donde volvió a jugar después de una pausa de 16 meses y se convirtió en la segunda tenista de mayor edad en haber ganado un partido del circuito WTA después de la checo-estadounidense Martina Navratilova (46).

Hace un año, a Venus Williams le extirparon los fibromas uterinos, tumores benignos que le habían causado dolor durante décadas.

Más de treinta años después de su debut en el circuito WTA (1994), se espera que Venus Williams se presente en el torneo de dobles mixtos del US Open con su compatriota Reilly Opelka (74).

