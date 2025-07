Tenis: Venus Williams hace historia tras superar la primera ronda del torneo de Washington a los 45 años

MADRID, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - La tenista estadounidense Venus Williams se ha convertido este martes en la jugadora de más edad, desde Martina Navratilova, en ganar un partido de individuales en el circuito WTA en el Citi Open de Washington, tras imponerse, a sus 45 años, en el duelo de primera ronda a su compatriota Peyton Stearns en dos sets (6-3, 6-4). La jugadora de 45 años derrotó a Peyton Stearns, número 35 del ranking, por 6-3 y 6-4 para lograr su primera victoria en individuales desde agosto de 2023. Fue el primer partido individual de Venus Williams en 16 meses y la siete veces ex campeona de Grand Slam se enfrentará en segunda ronda a la quinta cabeza de serie, la polaca Magdalena Frech. Navratilova tenía 47 años cuando ganó su último partido individual en 2004, en la primera ronda de Wimbledon. Williams, que regresó a la acción el lunes con un triunfo en dobles junto a Hailey Baptiste, dijo en medios oficiales de la WTA que fue "una gran victoria". "No será fácil. No es fácil para nadie aquí. Así que sé que tendré que luchar en cada partido, pero estoy dispuesta a ello", añadió. "No hay límites para la excelencia. Todo depende de lo que tengas en la cabeza y de lo que seas capaz de hacer. Si te esfuerzas mental, física y emocionalmente, entonces puedes tener el resultado", concluyó la mayor de las Williams.