Tenis: Venus Williams volvió a jugar con 45 años

Venus Williams, de 45 años, y Baptiste vencieron con parciales de 6-3 y 6-1 a la canadiense Eugenie Bouchard y a la también estadounidense Clervie Ngounoue en un duelo de octavos de final del torneo en disputa en Washington.

"Probablemente sea aún más difícil jugar este partido justo después de volver porque no soy jugadora de dobles", afirmó la mayor de las Williams, ex número 1 del ranking mundial y cuyo triunfo oficial anterior se registró en agosto de 2023, en el Cincinnati Open.

"Mi camino hacia la salud fue muy difícil. No se trataba de jugar al tenis ni de jugar el US Open, ni siquiera pensaba en esas cosas", remarcó la mayor de las hermanas Williams, quien debió ser operada por fibromas uterinos, tumores benignos que a veces causan dolor intenso.

"Recuperé la confianza con la pelota, y es genial poder jugar: si pienso que hace un año me preparaba para la cirugía, y ahora me preparo para el partido", agregó Venus Williams, dueña de 7 títulos de Grand Slam (5 de Wimbledon y 2 del US Open) y quien debutará en el torneo individual contra su compatriota Peyton Stearns, número 35 del mundo.

"Fue emocionante. Sólo quiero estar sana. Puedes jugar todos los partidos del mundo, puedes hacer todo lo que quieras, pero cuando la salud se deteriora o se pierden oportunidades, la perspectiva cambia por completo", destacó la jugadora, cuyo partido más reciente se remontaba a marzo de 2024, en el Miami Open.

"Ni siquiera pensaba en el tenis en el momento de la operación, pero el tenis es un deporte, es nuestra vida, literalmente nuestra obsesión. De hecho, creo que es un culto. Pero al final, no importa si no estás sana. Definitivamente me ayudó a ver las cosas con perspectiva y quizás me facilitó la decisión de volver aquí y jugar con más libertad", subrayó Williams.

La tenista estadounidense, cuyo triunfo contó con la presencia de 3000 espectadores, entre ellos su compatriota y basquetbolista Kevin Durant, astro de los Houston Rockets de la NBA, recibió una invitación de los organizadores del Washington Open porque en este momento carece de una clasificación en el ranking WTA.

Venus Williams, dueña de cuatro medallas doradas olímpicas y también ganadora de 14 títulos de dobles con su hermana Serena, sumaba 3 años sin participar de este tipo de competencias, pero se dio el gusto de volver con un triunfo junto con Baptiste, de 23 años. (ANSA).