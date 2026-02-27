Tenis: “Venus y Serena juntas?

Digo, “No sería 'cool'?", afirmó la tenista estadounidense Venus Williams, quien a los 45 años sigue en actividad, al responder a la posibilidad de volver a verla en un torneo de dobles junto a su hermana Serena, un año más joven, quien recientemente fue habilitada para volver a jugar a más de tres años de su retiro como profesional

La respuesta de la mayor de las Williams, quien regresó al circuito en la pasada edición del US Open después de 16 meses de inactividad debido a una delicada intervención quirúrgica, en la previa de su estreno en el WTA 250 de Austin, ilusionó a los fanáticos que sueñan con volver a ver en cancha a las hermanas que celebraron juntas 14 títulos de Grand Slam en torneos de dobles, además de tres oros olímpicos

Más aún cuando Serena, que se retiró en septiembre de 2022 después de disputar el US Open, dio señales de un posible regreso a la actividad recientemente, y según su colega y compatriota Alycia Parks, volvió a entrenarse desde hace algún tiempo "y ya recuperó un gran estado físico", a pesar de lo cual Venus comentó: “no la he visto entrenarse y no sé dónde lo está haciendo. Para volver lo necesitará y veremos si consigue hacerlo”

El esperado regreso de Serena podría ocurrir en Miami, dado que Venus jugará el torneo de dobles del WTA 1000 de Indian Wells en pareja con la canadiense de origen ecuatoriano y filipino Leylah Fernandez

La menor de las Williams, que conquistó 23 títulos de Grand Slam a nivel individual, acaba de ser habilitada para volver al tenis profesional para jugar torneos "Major" y del WTA Tour tras haberse sometido a controles antidoping aleatorios durante seis meses. (ANSA)