Tenis: Vuelve el Challenger 175 de Cagliari

Los organizadores informaron que en las próximas horas se pondrán a la venta las localidades y adelantaron que en las próximas semanas serán anunciados los jugadores participantes en el torneo.

La edición más reciente del certamen se disputó en 2024, cuando el argentino Mariano Navone, actual número 79 del mundo, se adjudicó el título al vencer en la final al italiano Lorenzo Musetti, que se ubica en el puesto 5 del ranking de la ATP, que confirmó el Challenger 175 de Cagliari por otros dos años.

Aquella edición del torneo también contó con la presencia de jugadores como el estadounidense Francis Tiafoe (22) y el italiano Luciano Darderi (21), mientras que en 2023 el título fue para el francés Ugo Humbert (34) y el norteamericano Ben Shelton (8) cayó en semifinales. (ANSA).