Tenis: Woodbridge vaticina un año sin títulos de Grand Slam para Alcaraz

Woodbridge, quien fue número 1 del mundo en el ranking de dobles, estimó que Alcaraz "tendrá dificultades para ganar un Grand Slam en 2026" sin Ferrero, con quien conquistó 24 títulos (6 "Majors") además de haber llegado al tope del ranking por primera vez con 19 años en 2022.

"Carlos necesitará meses para adaptarse a la nueva situación, lo que le dará a (Jannik) Sinner una ventaja en Melbourne, donde sumará su tercer título", analizó Woodbridge en alusión al italiano, número 2 del mundo y bicampeón defensor del Abierto de Australia.

Los dichos de Woodbridge, de 54 años, se conocieron tres días después de que el padre del número 1 del mundo, Carlos Alcaraz González, expresara que "cada uno es libre de tener su propia opinión basada en lo que sabe", luego que Ferrero revelara su deseo de continuar en el cargo que había asumido en 2019.

La prensa española sostiene que Alcaraz, de 22 años y que en 2026 buscará su primer título del Abierto de Australia, eligió a Samuel López (55) como reemplazante de Ferrero (45), a quien ese entrenador comenzó a asistir en 2024.

Ferrero, que en su exitosa carrera como tenista fue campeón de Roland Garros y finalista del US Open en 2003, empezó a entrenar tras su retiro al alemán Alexander Zverev (3), con quien comenzó a trabajar en 2017.

El propio Ferrero sorprendió en la víspera al revelar que aceptaría en caso de recibir "una oferta de Jannik Sinner", el tenista italiano que escolta a Alcaraz en el ranking de la ATP y a quien calificó como "un jugador extraordinario". (ANSA).