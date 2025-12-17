Tenis: WTA premió al Abierto de Italia 2025

El premio se otorga a todo el equipo que trabajó en la edición 2025 del torneo ganado por la italiana Jasmine Paolini, número 8 del mundo, tras imponerse en la final a la estadounidense Coco Gauff (3).

Este reconocimiento, según destaca la WTA en su acta oficial, "reconoce el excepcional trabajo en equipo, el liderazgo y la excelencia operativa" del torneo disputado en la capital de Italia.

"Refleja el esfuerzo colectivo que ha impulsado el éxito del torneo, ya que crear un evento extraordinario nunca es el resultado del trabajo de una sola persona", agrega el comunicado de la WTA.

El premio otorgado al Abierto de Italia, continúa la WTA, "es una celebración de todo el equipo que ha trabajado en el torneo: su visión compartida, colaboración y compromiso han creado una cultura sólida y un ambiente positivo y dinámico para todos los participantes". (ANSA).