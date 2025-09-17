Tenis/BJKC.- AMP. España cae eliminada frente a Ucrania en los cuartos de la BJKC tras las derrotas de Bouzas y Badosa

MADRID, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

La selección española femenina de tenis se despidió de su andadura en las Finales de la Billie Jean King Cup en los cuartos de final tras las derrotas en los dos partidos individuales de este miércoles de Jessica Bouzas, ante Marta Kostyuk (7-6, 6-2), y de Paula Badosa, ante Elina Svitolina (5-7, 6-2, 7-5). España alargó su sequía en la competición por equipos en la localidad china de Shenzhen y no pisará la penúltima ronda, lo que logró por última vez en 2008, cuando fue subcampeona ante Rusia.

Las españolas no le pudieron poner mucha emoción, con Bouzas pagando cara su debilidad con el servicio, y con Badosa echando en falta quizá algo más de ritmo competitivo tras mucho tiempo sin jugar y en un final de partido donde le faltó más temple para haber podido forzar el dobles. La gallega fue la encargada de abrir la eliminatoria con el siempre vital primer punto, pero no lo pudo sacar adelante, perdiendo sobre todo una buena oportunidad en la primera manga donde arrancó bien y se llegó a poner 3-1 arriba y después de haber salvado con problemas su primer saque.

Sin embargo, la pontevedresa no pudo confirmar la ventaja y perdió un juego de más de 10 minutos para retroceder el paso adelante que ya había dado, algo que le pesó, porque cedió por segunda vez su servicio ante una Kostyuk más sólida en esos momentos. Eso despertó a la española para devolver el 'break' rápido y volver a igualar (4-4) el set. Ambas terminaron por afianzar sus servicios y tuvo que decidir el 'tie-break', donde la ucraniana, número 26 del mundo, estuvo más acertada con su saque (7/3).

Con el inicio del segundo set, Bouzas apretó al resto y convirtió la segunda opción de 'break' que tuvo para poner el 0-1 y ganar algo de aire, una alegría efímera porque Kostyuk aprovechó la poca fiabilidad al servicio de la gallega para lograr dos roturas seguidas que le ayudaron a cerrar sin problemas el 1-0.

REGRESO DE BADOSA

Esto obligaba a Paula Badosa a derrotar a Elina Svitolina, en el que era su primer partido desde el pasado Wimbledon y además ante una rival de entidad, la 13 del mundo. La catalana aprovechó su primera opción y rompió para ponerse 3-2 tras aprovechar un mal juego de su rival. Pero a la número uno española le pasó lo mismo que a Bouzas en el primer partido y no pudo confirmar la rotura. Svitolina amenazó con cerrar el set con una pelota de set al resto con 5-4, Badosa sacó la garra que la caracteriza para salvarla y poner el 5-5. Con ese subidón anímico, volvió a quebrar y ahora sí, sin titubear, no falló con su saque para alimentar las esperanzas del equipo de Carla Suárez.

Pero El comienzo del segundo set se tornó de color azul y amarillo. Svitolina aprovechó su primera bola de 'break' y se puso con un amenazante 3-0, que Badosa logró evitar que fuera peor.

Sin embargo, la ucraniana fue muy sólida al servicio y no dio opciones a la española, que seguía sufriendo, pero a base de carácter y frialdad en los momentos tensos, mantenía unas esperanzas que se terminaron con un segundo quiebre ya letal (6-2).

Y las cosas no mejoraron al arrancar el parcial definitivo, ya que Badosa perdió ocho puntos consecutivos y volvió a ir a remolque. El partido empezaba a ser una batalla desde el fondo, pero Svitolina se convirtió en una auténtica pared para seguir con ventaja en el marcador.

Sin embargo, la catalana no iba a rendirse y tras solventar con suficiencia su servicio, presionó al resto para certificar otra opción de rotura y restablecer el equilibrio en el marcador. Badosa salvó una tensa situación con 5-4 abajo y luego tuvo una gran oportunidad cuando dispuso de pelota de rotura.

Tres errores seguidos le acabaron por dar el juego a Svitolina, que supo manejar bien la tensión del momento y rompió a renglón seguido para acabar con la andadura del equipo de Carla Suárez.