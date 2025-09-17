Tenis/BJKC.- Kostyuk se aprovecha del mal partido de Bouzas al saque y adelanta a Ucrania en la eliminatoria de la BJKC

MADRID, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

La tenista ucraniana Marta Kostyuk, número 26 del mundo, se impuso este miércoles a la española Jessica Bouzas (7-6 y 6-2) en 1 hora y 47 minutos de partido, poniendo el primer punto para la selección del este de Europa en la eliminatoria de cuartos de final de la Billie Jean King Cup (BJKC) que se está disputando en Shenzen (China).

El partido comenzó con curvas para la gallega, que concedió dos bolas de rotura, aunque las jugó y las salvó con solvencia, para ponerse por delante. Tras esto, después de dos juegos tranquilos al saque, Bouzas dispuso de su primera bola de 'break', que aprovechó siendo agresiva con el segundo servicio de su rival.

Con 3-1 y saque, la pontevedresa no pudo confirmar la ventaja y perdió un juego de más de 10 minutos para retroceder el paso adelante que ya había dado, algo que le pesó, porque también perdió los dos juegos siguientes, volviendo a ceder su saque. Así, la ucraniana puso la directa para ganar el primer set.

Sin embargo, la española no bajó los brazos y devolvió la rotura, otra vez aprovechando la primera oportunidad que le daba la jugadora ucraniana. Ya con el 4-4 en el marcador, las dos tenistas se enfocaron en su saque y mandaron el primer parcial al 'tie-break', donde la número 26 del mundo estuvo más acertada con su saque para apuntarle el set a Ucrania por 7-6 (3) en algo más de una hora.

Con el inicio del segundo set, y viéndose por debajo en el marcador, la segunda española del ranking apretó al resto y convirtió la segunda opción de 'break' que tuvo para poner el 0-1 y ganar algo de aire. Sin embargo, la alegría no le duró ni 5 minutos, ya que le pasó lo mismo que al inicio del partido y volvió a perder su saque a continuación.

Kostyuk se aprovechó de ese mazazo que se llevó Bouzas con esa rotura y, tras ganar su saque, volvió a romper el de la número 51 del mundo, para luego sacar carácter y salvar una oportunidad de quiebre para la española. Ya con el 4-1 en el marcador y encarrilado el duelo, la ucraniana volvió a romper a Bouzas, que culminó un partido muy malo al saque y perdió el primer partido de esta eliminatoria contra Ucrania.

El segundo partido lo jugarán las número 1 de cada país, Paula Badosa y Elina Svitolina, en un duelo que puede suponer la eliminación de España, en caso de derrota de la catalana.