Tenis/Cincinnati: Carlos Alcaraz conquista Cincinnati por la retirada de Sinner

MADRID, 18 Ago. 2025 (Europa Press) -

El tenista español Carlos Alcaraz se ha hecho con el título en el torneo de Cincinnati (Estados Unidos), séptimo ATP Masters 1000 de la temporada, después de que el italiano Jannik Sinner se retirase por problemas físicos durante el primer set (5-0) de la final de este lunes, que sirve al murciano el trofeo número 22 de su carrera en el circuito. De esta manera, Alcaraz alza su tercer título de Masters 1000 del año, tras los de Montecarlo y Roma, y el quinto entorchado de 2025, un curso en el que también se ha proclamado campeón de Roland Garros y de Queen's.

La sexta final entre ambos, que se veían las caras por cuarta vez en apenas tres meses, no ofreció la épica a la que acostumbran, y se dejó sentir desde el primer minuto. A las primeras de cambio, el de El Palmar rompió el servicio de su rival con un juego en blanco, y confirmó la rotura en su primer saque. Las alarmas saltaron cuando en el tercer juego 'Carlitos' selló un nuevo 'break', antes de plantarse con un sorprendente 5-0 en apenas 23 minutos. Visiblemente afectado, el número uno del mundo habló con los médicos y posteriormente comunicó que no seguiría jugando.