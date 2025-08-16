Tenis/Cincinnati: Carlos Alcaraz esquiva el alto voltaje de Rublev para meterse en semifinales de Cincinnati

```html

MADRID, 16 Ago. 2025 (Europa Press) -

El tenista español Carlos Alcaraz eliminó (6-3, 4-6, 7-5) al ruso Andrey Rublev para meterse en semifinales del torneo de Cincinnati, séptimo ATP Masters 1000 de la temporada, un exigente cruce donde tuvo que manejar la tensión de ambos para mantenerse firme, y se medirá con el alemán Alexander Zverev en busca de la final.

El murciano alargó su buena dinámica, cada vez más atrás la final de Wimbledon perdida contra Jannik Sinner, al menos hasta una hipotética final en Ohio contra el italiano. Para ello, Alcaraz tendrá que superar al alemán Alexander Zverev, que derrotó al estadounidense Ben Shelton (6-2, 6-2), en la penúltima; y el número uno, al sorprendente francés Terence Atmane en su semifinal.

El número dos del mundo no cayó en la trampa de un Rublev que empezó desquiciado, encontró su nivel y volvió a no soportar la tensión para entregar la cuchara con una doble falta. Alcaraz fue a lo suyo, pero tuvo que recuperar su mejor tenis contra las cuerdas después de un cambio de tercio favorable al ruso en el segundo set.

El de El Palmar empezó por delante en el primer acto con un 'break' en el tercer juego, mientras Rublev discutía con el juez de silla Mohamed Lahyani. Cuando se centró por momentos el ruso ya fue demasiado tarde y Alcaraz rompió de nuevo para poner el 6-3. Sin embargo, el saque del murciano bajó enteros, se paró en su repertorio y dejó de acechar a un Rublev que rompió en el 4-3.

Las sensaciones cambiaron y con ese 'break' perdió el segundo set un Alcaraz obligado a subir de nuevo el nivel ante un rival crecido. El ruso salvó un agónico cuarto juego pero perdió el saque en el octavo. Sin embargo, el campeón de cinco 'grandes' terminó pagando un servicio justito y lo cedió cuando sacaba para cerrar la victoria.

Camino del 'tie-break', el ruso volvió a calentarse y una doble falta le condenó del todo. Alcaraz espero su momento y esquivó la alta tensión de Rublev para reafirmarse como líder en victorias en 2025 (52) y mantener su racha invicta en los Masters 1000, 15 triunfos seguidos tras los títulos en Montecarlo y Roma.

Ahora, se cruzará en semifinales con Zverev, que derrotó con relativa facilidad (6-2, 6-2), en solo una hora y 17 minutos, al campeón de Toronto, Ben Shelton. Todo en un partido en el que el alemán solicitó asistencia médica con 2-1 en el segundo set, aquejado de dificultades para respirar.

Aún así, Zverev, que ganó el 81% de los puntos con el primer servicio y salvó el único punto de 'break' al que se enfrentó, no tuvo dificultades para asegurarse la victoria y alcanzar las semifinales por cuarta vez en sus últimas cuatro participaciones en el certamen de Ohio. El germano lidera 6-5 su particular con Alcaraz, y ha ganado cinco de sus siete duelos en pista dura, entre ellos el encuentro más reciente entre ambos, el de las Finales ATP de noviembre.

