Tenis/Cincinnati: la española Bouzas da otro golpe en la pista de Cincinnati

MADRID, 10 Ago. 2025 (Europa Press) -

La tenista española Jéssica Bouzas derrotó (6-3, 6-3) a la canadiense Leylah Fernandez para acceder a tercera ronda del torneo de Cincinnati, donde Alejandro Davidovich, por molestias físicas; Pedro Martínez y Roberto Carballés se despidieron en el cuadro ATP.

Bouzas dio otro golpe en la mesa, en la pista en este caso, como continuación de su gran actuación en Montreal. Después de alcanzar su primera ronda de cuartos en un WTA 1000 esta misma semana en la cita canadiense, la gallega firmó un segundo triunfo en Ohio.

Fernandez no fue rival para una Bouzas que superó la segunda ronda en poco más de una hora, firme como se la vio en su debut contra Venus Williams. La española rompió un par de saques a la canadiense en el primer set y salvó la única bola de ‘break’ que tuvo su rival. La americana sí logró romper en el segundo acto.

Bouzas empezó otra vez por delante pero encajó esta vez la rápida respuesta de Fernandez (2-2). La gallega, de 22 años, manejó con calma los juegos decisivos y de nuevo al resto se llevó la manga, y el partido, para citarse en tercera ronda con la estadounidense Taylor Townsend o la rusa Liudmila Samsonova.

Por otro lado, en el séptimo ATP Masters 1000 de la temporada, Pedro Martínez, que había estrenado su casillero histórico de victorias en Cincy, no pudo sumar un segundo triunfo este sábado al caer ante el local Tommy Paul. El 13º cabeza de serie no dio opción al español en un 6-2, 6-2 que reflejó la lucha infructuosa del valenciano, quien firmó un lapidario 0/6 en bolas de ‘break’.

Horas después, Alejandro Davidovich tuvo que retirarse por molestias físicas en su partido frente al brasileño Joao Fonseca, en el que se había impuesto en el primer set y en el que estuvo a dos juegos de la victoria final (7-6(4), 4-5). Después de llevarse el primer parcial en el ‘tie-break’, el malagueño, número 18 del mundo, dominaba 4-0 en el segundo, y fue entonces cuando empezó a verse lastrado físicamente. Fonseca ganó cinco juegos seguidos y Davidovich, desolado, confirmó su abandono.

Tampoco siguió adelante Roberto Carballés, que cayó en dos sets ante la decimocuarta raqueta mundial, el estadounidense Frances Tiafoe (6-4, 6-3). El norteamericano salió victorioso del intercambio de roturas de la primera manga; ya en la segunda, el tinerfeño, 87 del ranking ATP, solo pudo quebrar en una ocasión el servicio de su rival, que se anotó tres ‘breaks’.