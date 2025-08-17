Tenis/Cincinnati.- Swiatek pisa su primera final en Cincinnati con Paolini como último obstáculo

MADRID, 18 Ago. 2025 (Europa Press) -

La tenista polaca Iga Swiatek alcanzó la final del torneo de Cincinnati, de categoría WTA 1000, tras superar este domingo a la kazaja Elena Rybakina por 7-5, 6-3, y se medirá por el título con la italiana Jasmine Paolini, a quien domina (4-0) el cara a cara.

Después de quedarse a las puertas con tres derrotas en semifinales, la exnúmero uno del mundo se metió por primera vez en la lucha por el título en la cita de Ohio (Estados Unidos). La reciente campeona de Wimbledon, su sexto 'Grand Slam', que no pasó de octavos de final en Canadá, recuperó su pegada en busca de su undécimo WTA 1000 y 24º título de su palmarés.

La polaca, que dio un golpe en la mesa en la hierba londinense, superó a Rybakina dando la vuelta a un 3-5 en contra en el primer set. Después, Swiatek fue quien rompió primero y supo aguantar el momento de reacción de la kazaja para sellar su triunfo por la vía rápida, su tercera final en los últimos cuatro torneos, cuando antes llevaba más de un año sin jugar ninguna.

La nueva irrupción de la exnúmero uno pondrá a prueba en la final de este lunes a una Paolini que se impuso en su 'semi' a la rusa Veronika Kudermetova por 6-3 6-7(2), 6-3. La italiana, que ganó las dos finales WTA 1000 que jugó hasta ahora, sacó para ganar el partido antes del 'tie-break' del segundo set, pero la rusa fue una máquina de errores no forzados.