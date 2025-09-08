Tenis/Davis.- Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich, bajas para la Copa Davis en Málaga

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

Los tenistas Carlos Alcaraz, flamante ganador del US Open 2025, y Alejandro Davidovich causan baja para la segunda ronda de los 'Qualifers' de la Copa Davis 2025 que se disputa este fin de semana del 13 y 14 de septiembre en Marbella, por lo que Jaume Munar, Roberto Carballés y Pablo Carreño se suman a la selección española MAPFRE de Tenis, según un comunicado de la Real Federación Española de Tenis (RFET).

Alcaraz ha aducido "fatiga muscular y mental" para no disputar la eliminatoria ante Dinamarca, tras conquistar su segundo título del US Open esta pasada madrugada en Nueva York y sumar su sexto 'Grand Slam'.

Mientras que Davidovich no viajará a Marbella por "cansancio y a causa de un calendario muy cargado".

Así, Munar será el líder del combinado capitaneado por David Ferrer en la eliminatoria contra Dinamarca, en la que España buscará la clasificación para la Final 8 de la Copa Davis que disputará en la ciudad italiana de Bolonia, el próximo mes de noviembre.

El balear, de 28 años, lo hará en el mejor momento de su carrera profesional, después de alcanzar por primera vez los octavos de final de un 'Grand Slam' la semana pasada en Nueva York, y situarse este lunes en el 'top-40' del ranking mundial (37).

A su lado estarán Pedro Martínez -anunciado en la primera convocatoria- y Roberto Carballés, con quienes ya formó en el equipo que logró la victoria en la primera ronda ante Suiza, el pasado mes de febrero en Biel.

El medallista olímpico, Pablo Carreño regresa también al equipo que completa el campeón de dobles del US Open Marcel Granollers, tres veces ganador de la Davis (2008, 2011 y 2019).

Los tenistas de la selección española llegarán al Club Puente Romano este martes, día en el que iniciarán los entrenamientos, para una eliminatoria que se disputa este fin de semana, después del sorteo de los enfrentamientos, este viernes a las 12 horas.