Tenis/Davis.- Carreño cede ante Rune y Dinamarca se lleva el primer punto frente a España

MADRID, 13 Sep. 2025 (Europa Press) -

La selección española de Copa Davis ha cedido el primer punto de la eliminatoria por acceder a la Final a 8 frente a Dinamarca (0-1), que se celebra en la tierra batida del Club de Tenis Puente Romano de Marbella (Málaga), después de que Pablo Carreño cayese en dos sets frente al número 11 del mundo, Holger Rune (7-5, 6-3).

En el inicio de una eliminatoria marcada por la ausencia de Carlos Alcaraz, el equipo capitaneado por David Ferrer no pudo con el número uno danés, que aún así sufrió para deshacerse en una hora y 40 minutos del tenista asturiano. De hecho, Rune sobrevivió a las tres bolas de 'break' de las que gozó durante el juego inicial Carreño, que sí pudo quebrar el servicio de su adversario para establecer el 2-1. Sin embargo, el danés respondió con un 'contrabreak' y volvió a romper en el último juego para llevarse la manga.

Ya en el segundo parcial, Carreño tuvo que reponerse al 0-3 inicial y lo logró con una rotura en el quinto juego, aunque Rune consiguió golpear de nuevo en el octavo para cerrar la contienda posteriormente con su saque. Con ello, Dinamarca se adelanta en una eliminatoria que continuará este sábado con el segundo partido de dobles, el que enfrentará al balear Jaume Munar, en el puesto 37 del ranking ATP, con Elmer Moeller, número 113 del mundo.