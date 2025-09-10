Tenis/Davis.- David Ferrer: "No quiero perder más tiempo por los que no están, confío en mi equipo"

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

El capitán del equipo español de Copa Davis, David Ferrer, ha comentado este miércoles que no quiere "perder más el tiempo" en "lamentar" las ausencias de Carlos Alcaraz o Marcel Granollers y que "confía" en su equipo, que tiene la "ventaja" de haber debutado todos ya en una eliminatoria de Copa Davis.

"No quiero perder más el tiempo en lamentar los que podían haber y no están. Yo confío en mi equipo. Sinceramente confío en que ellos han debutado todos ya en Copa Davis y eso es una ventaja a la hora de volver a otra eliminatoria" afirmó el capitán del equipo español de Copa Davis en la rueda de prensa previa a la eliminatoria que disputa ante Dinamarca en Marbella.

Ferrer señaló que en la anterior eliminatoria frente a Suiza debutaron tanto Jaume Munar como Roberto Carballés. "Eso te da confianza para el futuro. Saber que son jugadores de equipo, son jugadores de Copa Davis y que van a dar el máximo. Eso me tranquiliza", indicó.

Por su parte, el número uno español, Jaume Munar, comentó que son un equipo "muy similar" al que se impuso a Suiza, y que en ese momento él era el número tres del equipo. "No me considero ni mucho menos mejor jugador que ninguno de mis compañeros. Estoy aquí como parte del equipo español", añadió.

El tenista balear señaló que los cuatro jugadores que conforman el equipo están a "disposición absoluta del capitán". "Obviamente tengo el orgullo de estar en la posición que estoy hoy en el ranking, pero nada más que eso. Simplemente tengo sentimiento de equipo y creo que los cuatro tenemos lo mismo por aportar a esta eliminatoria y a la competición", expresó.

El número dos español, Pedro Martínez dijo que es "primordial" que "haya buen ambiente" porque si cada uno va por su cuenta "a la hora de rendir", eso puede "marcar la diferencia" de manera negativa. "Las condiciones son idóneas, un sitio espectacular para jugar al tenis: tierra batida, nivel del mar y condiciones que todos nos adaptamos muy bien. Aquí todos hemos jugador muy bien", agregó.

Por último, el único campeón de Copa Davis del equipo, Pablo Carreño, habló del nivel tenístico del equipo: "Munar y Pedro Martínez vienen jugando muy bien estos últimos meses. Y yo poco a poco también cogiendo ritmo. Así que creo que estamos preparados y ojalá podamos sacar adelante la eliminatoria y estar en las finales. Todos estaremos disponibles para el capitán y en el rol que él crea que tengamos que hacer".