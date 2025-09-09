LA NACION

Tenis/Davis.- David Ferrer: "Son bajas importantes, pero tenemos muy buen equipo para sacar la eliminatoria"

Tenis/Davis.- David Ferrer: “Son bajas importantes, pero tenemos muy buen equipo para sacar la elimi

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Tenis/Davis.- David Ferrer: "Son bajas importantes, pero tenemos muy buen equipo para sacar la elimi
Tenis/Davis.- David Ferrer: "Son bajas importantes, pero tenemos muy buen equipo para sacar la elimi

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

El capitán de la selección española MAPFRE de Tenis, David Ferrer,

reconoció que las ausencias de Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich y

Marcell Granollers son "bajas importantes" para la eliminatoria ante

Dinamarca de este fin de semana, pero defendió que tiene un "muy buen

equipo para sacarla" adelante. "En esta primera toma de contacto ya han entrenado los cuatro

jugadores que van a estar y estoy contento con el buen ambiente",

resumió David Ferrer en declaraciones difundidas por la Real

Federación Española de Tenis (RFET) tras concluir la primera jornada

de entrenamiento en el Club de Tenis Puente Romano de Marbella.

El capitán analizó también las bajas "importantes" de última hora de

Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich y Marcell Granollers. "Es algo

que tenemos que aceptar y a partir de ahí, mirar al presente y al fin

de semana. Igualmente, creo que tenemos muy buen equipo para sacar la

eliminatoria adelante", valoró.

Jaume Munar asumirá el número uno del equipo en una semana en la que

estrena su mejor ranking personal (37). "Está haciendo un grandísimo

año, ha dado un gran salto a nivel tenístico. Se ha visto reflejado

en el ranking y es la primera vez que hace octavos de final de un

'Grand Slam'. Se le nota con mucha confianza y con esa madurez para

estar preparado para todo, tanto para el individual como para el

dobles", elogió.

"Consideramos que nos adaptamos mejor a la tierra que los jugadores

de Dinamarca, pero hoy en día todos los jugadores juegan bien en todo

tipo de superficies. Aún así buscamos un tipo de superficie que

incomode más a nuestro rival y que el público nos apoye porque jugar

en casa siempre es mejor", concluyó.

LA NACION
Más leídas
  1. Monzó criticó la falta de orden interno en el Gobierno y apuntó contra Karina Milei
    1

    Emilio Monzó criticó la falta de orden interno en el Gobierno y el rol de Karina Milei: “El poder está a cargo de una mujer que vendía tortas”

  2. Cuál es la pizzería argentina entre las mejores del mundo 2025
    2

    50 Top Pizza: cuál es la pizzería argentina entre las mejores del mundo 2025

  3. Un clima extremo en la cancha y en las tribunas, el otro rival de Argentina en su visita a Ecuador
    3

    La Selección se enfrenta con Ecuador en un clima extremo en la cancha y en las tribunas: calor, humedad y presión sobre Beccacece

  4. Un fiscal de Cámara pidió dejar sin efecto el procesamiento de Alberto Fernández
    4

    Un fiscal de Cámara pidió dejar sin efecto el procesamiento de Alberto Fernández

Cargando banners ...