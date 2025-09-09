Tenis/Davis.- David Ferrer: "Son bajas importantes, pero tenemos muy buen equipo para sacar la eliminatoria"
Tenis/Davis.- David Ferrer: “Son bajas importantes, pero tenemos muy buen equipo para sacar la elimi
1 minuto de lectura
MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -
El capitán de la selección española MAPFRE de Tenis, David Ferrer,
reconoció que las ausencias de Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich y
Marcell Granollers son "bajas importantes" para la eliminatoria ante
Dinamarca de este fin de semana, pero defendió que tiene un "muy buen
equipo para sacarla" adelante. "En esta primera toma de contacto ya han entrenado los cuatro
jugadores que van a estar y estoy contento con el buen ambiente",
resumió David Ferrer en declaraciones difundidas por la Real
Federación Española de Tenis (RFET) tras concluir la primera jornada
de entrenamiento en el Club de Tenis Puente Romano de Marbella.
El capitán analizó también las bajas "importantes" de última hora de
Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich y Marcell Granollers. "Es algo
que tenemos que aceptar y a partir de ahí, mirar al presente y al fin
de semana. Igualmente, creo que tenemos muy buen equipo para sacar la
eliminatoria adelante", valoró.
Jaume Munar asumirá el número uno del equipo en una semana en la que
estrena su mejor ranking personal (37). "Está haciendo un grandísimo
año, ha dado un gran salto a nivel tenístico. Se ha visto reflejado
en el ranking y es la primera vez que hace octavos de final de un
'Grand Slam'. Se le nota con mucha confianza y con esa madurez para
estar preparado para todo, tanto para el individual como para el
dobles", elogió.
"Consideramos que nos adaptamos mejor a la tierra que los jugadores
de Dinamarca, pero hoy en día todos los jugadores juegan bien en todo
tipo de superficies. Aún así buscamos un tipo de superficie que
incomode más a nuestro rival y que el público nos apoye porque jugar
en casa siempre es mejor", concluyó.
