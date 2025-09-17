Tenis/Davis.- España jugará ante Chequia en cuartos de final de la Copa Davis y evita a Italia hasta la final

BARCELONA, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

España jugará ante República Checa en los cuartos de final de las Finales de la Copa Davis 2025, evitando a la campeona de las dos últimas ediciones y anfitriona Italia hasta una posible final, según el sorteo que se ha celebrado este miércoles en la Piazza Maggiore de Bolonia, ciudad en la que se disputará la 'Final a 8' entre el 18 y el 23 de noviembre.

El equipo capitaneado por David Ferrer ha tenido un sorteo amable. Con la mano inocente del director de las Finales y campeón con España en cinco ocasiones de la Copa Davis, Feliciano López, ha conseguido evitar a los cabezas de serie más temibles como Italia, Francia o Alemania. Se medirá a República Checa, que era la otra cabeza de serie después de que saliera elegida en el sorteo en vez de la otra opción que era Argentina.

Al igual que España en su eliminatoria frente a Dinamarca --que le dio la vuelta a un 0-2 en contra--, la República Checa consiguió remontar su enfrentamiento frente a Estados Unidos. En el quinto y definitivo partido, Jakub Mensik derrotó a Francesc Tiafoe (1-6 y 4-6) para obtener el pase a esta 'Final a 8' de la Copa Davis.

Liderados por la pareja de jugadores individuales de Jakub Mensik y Jiri Lehecka, la República Checa no será un rival sencillo para España, que para esta eliminatoria espera poder volver a contar con Carlos Alcaraz y con Marcel Granollers, tras no estar disponibles ambos en la eliminatoria frente a Dinamarca.

Ambos jugadores formaron la pareja de dobles que cerró la última eliminatoria entre españoles y checos, disputada el año pasado y que permitió a España obtener el pase a la pasada 'Final a 8' de Málaga. Anteriormente, Alcaraz y Roberto Bautista habían logrado vencer sus partidos individuales frente a Tomas Machac y Jiri Lehecka, respectivamente.

Los otros emparejamientos de cuartos de final de esta edición serán Italia-Austria, Francia-Bélgica y Alemania-Argentina. En caso de victoria, la selección española se enfrentaría al ganador del duelo entre alemanes y argentinos.

Toda la 'Final a 8' se disputará en el Unipol Arena, que coge el relevo del Martín Carpena de Málaga, donde se habían disputado las tres últimas ediciones. Las eliminatorias se disputarán al mejor de tres partidos, con dos encuentros de individuales y uno de dobles si fuera necesario, con el calendario de los enfrentamientos conociéndose en los próximos días.