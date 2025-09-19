LA NACION

Tenis/Davis.- España jugará los cuartos de la Final a 8 de la Copa Davis el jueves 20 de noviembre en sesión matinal

Tenis/Davis.- España jugará los cuartos de la Final a 8 de la Copa Davis el jueves 20 de noviembre e

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Tenis/Davis.- España jugará los cuartos de la Final a 8 de la Copa Davis el jueves 20 de noviembre e
Tenis/Davis.- España jugará los cuartos de la Final a 8 de la Copa Davis el jueves 20 de noviembre e

MADRID, 19 Sep. 2025 (Europa Press) -

La selección española de tenis debutará contra Chequia en los cuartos de final de la Final a 8 de la Copa Davis, que se disputa en Bolonia del martes 18 al domingo 23 de noviembre en Bolonia (Italia), el jueves 20 de noviembre en el horario matinal, a partir de las 10.00 horas.

El equipo capitaneado por David Ferrer debutará en Bolonia jugando la tercera eliminatoria de la primera ronda de esas finales, mientras que Argentina y Alemania cerrarán los cuartos de final el mismo jueves en la sesión de tarde, a partir de las 17.00 horas.

Por otro lado, Francia y Bélgica abrirán la 'Final a 8' el martes 18 a partir de las 16.00 horas, mientras que la selección anfitriona y vigente campeona, Italia, jugará contra Austria el miércoles 19, también desde las 16.00 horas.

Los ganadores de las eliminatorias del martes y el miércoles se enfrentarán entre ellos en la ronda de semifinales, el viernes 21 a partir de las 16.00 horas; mientras que los vencedores de las eliminatorias del jueves volverán a jugar el sábado 22 a las 12.00 horas. La final será el domingo 23 a las 15.00 horas.

LA NACION
Más leídas
  1. Procesaron y embargaron a Matías Morla y a dos hermanas de Diego Maradona por defraudación
    1

    Procesaron y embargaron al abogado Matías Morla y a dos hermanas de Diego Maradona por defraudación

  2. El "otro" argentino que volvió loco a River: lo quiso Riquelme y jugó con Messi en Rusia 2018
    2

    Aníbal Moreno, un motor de galera y bastón, es el corazón de Palmeiras y tiene un deseo de selección

  3. Cayó el último prófugo buscado por el homicidio de una vecina de Vicente López
    3

    Detuvieron al último prófugo buscado por el homicidio de una vecina de Vicente López

  4. Fernando Burlando contó qué reveló la última pericia de Silvina Luna sobre la causa de su muerte
    4

    Fernando Burlando contó qué reveló la última pericia de Silvina Luna sobre la causa de su muerte

Cargando banners ...