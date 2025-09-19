Tenis/Davis.- España jugará los cuartos de la Final a 8 de la Copa Davis el jueves 20 de noviembre en sesión matinal

MADRID, 19 Sep. 2025 (Europa Press) -

La selección española de tenis debutará contra Chequia en los cuartos de final de la Final a 8 de la Copa Davis, que se disputa en Bolonia del martes 18 al domingo 23 de noviembre en Bolonia (Italia), el jueves 20 de noviembre en el horario matinal, a partir de las 10.00 horas.

El equipo capitaneado por David Ferrer debutará en Bolonia jugando la tercera eliminatoria de la primera ronda de esas finales, mientras que Argentina y Alemania cerrarán los cuartos de final el mismo jueves en la sesión de tarde, a partir de las 17.00 horas.

Por otro lado, Francia y Bélgica abrirán la 'Final a 8' el martes 18 a partir de las 16.00 horas, mientras que la selección anfitriona y vigente campeona, Italia, jugará contra Austria el miércoles 19, también desde las 16.00 horas.

Los ganadores de las eliminatorias del martes y el miércoles se enfrentarán entre ellos en la ronda de semifinales, el viernes 21 a partir de las 16.00 horas; mientras que los vencedores de las eliminatorias del jueves volverán a jugar el sábado 22 a las 12.00 horas. La final será el domingo 23 a las 15.00 horas.