Tenis/Davis.- Pablo Carreño culmina la remontada ante Dinamarca y mete a España en la Final a 8

MADRID, 14 Sep. 2025 (Europa Press) -

La selección española ha accedido a la Final a 8 de la Copa Davis gracias al 6-2 y 6-3 de Pablo Carreño sobre Elmer Moller en el quinto y último partido de su eliminatoria ante Dinamarca disputada en el Club de Tenis Puente Romano de Marbella (Málaga), culminando una remontada que habría sido imposible sin el triunfo del dobles y sin el de Pedro Martínez por 6-1, 4-6 y 7-6(3) contra Holger Rune.

Por la mañana, Jaume Munar y el propio Pedro Martínez habían iniciado esa remontada superando a August Holmgren y Johannes Ingildsen por 1-6, 6-3 y 6-2. Después de las derrotas de Munar y de Carreño en los duelos individuales del sábado, esta cita del dobles se antojaba vital para las aspiraciones en el recinto marbellí del equipo capitaneado por David Ferrer, que está huérfano de Carlos Alcaraz, número 1 del mundo.

Sin embargo, las cosas empezaron mal para la dupla balear-valenciana, que cedió su primer saque. Aunque respondieron con un 'contrabreak', cayeron en los cuatro siguientes juegos y la pareja danesa se llevó el primer parcial, que dejaba a España a un solo set de la eliminación.

A pesar de la presión y con el público volcado, Munar y Martínez igualaron la contienda con un solo quiebre en la segunda manga, en el octavo juego, y forzaron la tercera, donde dos nuevas roturas les permitieron cerrar la contienda en una hora y 46 minutos.

Luego en su turno Martínez, número 67 del ranking ATP, arrancó muy fuerte el cuarto encuentro de la serie en la tierra batida. Aunque no aprovechó su primera bola de 'break', desde el 1-1 enlazó cinco juegos para ganar el set inaugural ante el número 11 mundial, a quien ya había vencido este mismo año sobre la pista indoor de Róterdam (Países Bajos).

Otra rotura en el tercer juego de la segunda manga (2-1) hizo a los aficionados españoles fantasear con una resolución rápida del duelo, pero Rune no acusó el golpe y reaccionó; en los dos últimos juegos al resto del parcial, sorprendió al alcireño y envió el choque al tercer set.

En él, la igualdad fue tónica dominante y ambos tenistas defendieron sus saques hasta la llegada del octavo juego, donde el danés rompió el servicio de su adversario. Martínez, a continuación, sobrevivió a un punto de partido en contra y le dio la vuelta a la situación con un 'contrabreak', así que todo tuvo que resolverse en el 'super tie-break'.

Los nervios pasaron factura y los dos contendientes perdieron sus dos primeros saques, antes de que el valenciano arrebatase a su rival la iniciativa (3-1). Poco a poco, Martínez fue ganando terreno animado por la grada (6-2) y cuajó su segunda bola de partido (7-3) para enviar la eliminatoria al quinto y definitivo encuentro con Carreño y Moller.

Y en ese compromiso, el gijonés no dejó espacio para la sorpresa. En cuanto arrancó el partido, le rompió el primer servicio a su adversario para consolidar tal renta y encauzar un primer set que duró 36 minutos.

De cara al siguiente set, Moller gozó de dos tempranas bolas de 'break', pero Carreño salvó ambas y a partir de entonces ya apenas sufrió.

Mediante un 'break' a favor y en blanco en el sexto juego, el tenista de Gijón dejó encarrilada una segunda manga que se prolongó 47 minutos y cuyo desenlace sonrió al equipo entrenado por Ferrer para meterse en la Final a 8 que se celebrará en Bolonia (Italia) del 18 al 23 de noviembre.