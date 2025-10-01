LA NACION

Tenis/Shanghai.- Jaume Munar remonta a Márton Fucsovics para clasificarse a segunda ronda del Masters 1000 de Shanghai

MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

El tenista español Jaume Munar remontó este miércoles al húngaro

Márton Fucsovics (4-6, 7-5 y 6-1) en 2 horas y 43 minutos para

clasificarse a la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái (China),

penúltimo de la temporada en esta categoría y que se disputa sobre

pista dura al aire libre.

El partido auguraba complicaciones para el balear ya desde el primer

juego, en el que tuvo que salvar cuatro bolas de rotura para no

empezar con desventaja. El magiar sumaba sus juegos de saque sin

complicaciones y con el 2-2 en el marcador, Munar no pudo evitar que

su rival le rompiera el servicio a la quinta oportunidad que tuvo,

encarrilando un set que cerró con el 4-6 en 58 minutos.

El punto de inflexión para el tercer español del ranking mundial

llegó en el tercer juego del segundo parcial, en el que salvó hasta

tres opciones de 'break' para mantener la ventaja de saque, que

aguantó sin mayores complicaciones hasta el 6-5. En el juego

definitivo, con el húngaro sacando para forzar el 'tie-break', el de

Santanyí apretó y forzó el tercer parcial con la primera oportunidad

que tuvo al resto.

Y el subidón provocado por igualar el partido le llevó a volar en el

parcial final. El tenista balear llegó mucho mejor físicamente y eso

acabó marcando la diferencia, con cinco juegos consecutivos que

cerraron su clasificación a la segunda ronda del Masters 1000 chino,

en la que se enfrentará al italiano Flavio Cobolli, número 25 del

mundo.

