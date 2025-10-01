Tenis/Shanghai.- Jaume Munar remonta a Márton Fucsovics para clasificarse a segunda ronda del Masters 1000 de Shanghai
MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -
El tenista español Jaume Munar remontó este miércoles al húngaro
Márton Fucsovics (4-6, 7-5 y 6-1) en 2 horas y 43 minutos para
clasificarse a la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái (China),
penúltimo de la temporada en esta categoría y que se disputa sobre
pista dura al aire libre.
El partido auguraba complicaciones para el balear ya desde el primer
juego, en el que tuvo que salvar cuatro bolas de rotura para no
empezar con desventaja. El magiar sumaba sus juegos de saque sin
complicaciones y con el 2-2 en el marcador, Munar no pudo evitar que
su rival le rompiera el servicio a la quinta oportunidad que tuvo,
encarrilando un set que cerró con el 4-6 en 58 minutos.
El punto de inflexión para el tercer español del ranking mundial
llegó en el tercer juego del segundo parcial, en el que salvó hasta
tres opciones de 'break' para mantener la ventaja de saque, que
aguantó sin mayores complicaciones hasta el 6-5. En el juego
definitivo, con el húngaro sacando para forzar el 'tie-break', el de
Santanyí apretó y forzó el tercer parcial con la primera oportunidad
que tuvo al resto.
Y el subidón provocado por igualar el partido le llevó a volar en el
parcial final. El tenista balear llegó mucho mejor físicamente y eso
acabó marcando la diferencia, con cinco juegos consecutivos que
cerraron su clasificación a la segunda ronda del Masters 1000 chino,
en la que se enfrentará al italiano Flavio Cobolli, número 25 del
mundo.
