Tenis/Shanghái: Vacherot doblega a un renqueante Djokovic y jugará ante su primo Rinderknech la final en Shanghái

MADRID, 11 Oct. 2025 (Europa Press) -

El tenista serbio Novak Djokovic se ha despedido este sábado del torneo de Shanghái (China), octavo y penúltimo Masters 1000 de la temporada y que se disputa sobre pista dura, tras ser sorprendido en semifinales por el monegasco Valentin Vacherot (6-3, 6-4), que se convierte en el finalista con el ranking más bajo en la historia de los Masters 1000 y que buscará el título ante su primo, el francés Arthur Rinderknech, que también dio la campanada ante el ruso Daniil Medvedev (4-6, 6-2, 6-4).

Djokovic, ganador de 24 títulos de 'Grand Slam' y cuatro veces campeón del certamen chino, se vio sorprendido por el número 204 mundial en un encuentro en el que los problemas físicos en la cadera y la pierna y el malestar que le ha acompañado toda la semana, debido al calor y a la alta humedad en Shanghái, le lastraron de manera letal.

Renqueante, el balcánico trató de sobrevivir y mantuvo el tipo hasta el tramo final del set inaugural. En el primer juego, rompió el servicio de su adversario, que le respondió con un 'contrabreak', y justo en el séptimo tuvo que solicitar la atención del fisioterapeuta para ser atendido. En el siguiente juego, cedió su saque y Vacherot confirmó posteriormente la rotura para hacerse con el parcial.

A pesar de todo, 'Nole' resistió a dos bolas de 'break' en el comienzo de la segunda manga, donde el monegasco buscó alargar los puntos para cansar al exnúmero uno del mundo. Un quiebre en el noveno juego, que se extendió nueve minutos, resultó definitivo para que Djokovic acabase su aventura en Shanghái tras una hora y 41 minutos.

FINAL DE PRIMOS EN SHANGHÁI

De esta manera, Vacherot, que llegó a China como reserva en la fase previa y que jamás había disputado el cuadro final de un ATP Masters 1000 en superficie dura, selló su pase al partido definitivo, donde curiosamente se enfrentará a su primo hermano y compañero de piso Arthur Rinderknech.

Con Vacherot presenciando el duelo desde la grada de la pista central, el tenista francés se repuso a un primer set adverso, en el que Daniil Medvedev se impuso gracias a una solitaria rotura, la única que el ruso conseguiría en todo el choque.

Rinderknech, número 54 del ranking ATP, equilibró la contienda con dos 'breaks' en la segunda manga y ya en la tercera esperó al último juego para, en su segunda bola de partido, confirmar la doble gesta familiar después de dos horas y media de lucha.