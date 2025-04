Tenista australiano Max Purcell suspendido 18 meses por dopaje

El tenista australiano Max Purcell, vencedor de Wimbledon y del US Open en dobles, ha aceptado una suspensión de 18 meses por dopaje, anunció el martes la Agencia Internacional por la Integridad del Tenis (ITIA).

En diciembre de 2024, el jugador de 27 años se retiró voluntariamente del circuito ATP, diciendo estar "devastado" y afirmando que no había tenido la intención de romper las reglas antidopaje.

Purcell admitió haber cometido una falta al recibir perfusiones intravenosas de vitaminas de más de 500 ml el 16 y 20 de diciembre de 2023. El límite fijado por el Código Mundial Antidopaje es de 100 ml en un período de 12 horas.

Su suspensión, que tiene en cuenta su retirada voluntaria, terminará el 11 de junio de 2026. También deberá renunciar a sus resultados y ganancias por el período comprendido entre el 16 de diciembre de 2023 y el 3 de febrero de 2024.

La cooperación de Purcell con la ITIA permitió reducir la duración de la sanción en un 25%, según la instancia.

"Este caso no implica a un jugador controlado positivo por una sustancia prohibida, pero demuestra que las reglas antidopaje van más allá de eso", destacó Karen Moorhouse, directora general de la ITIA.

"He aceptado el error que he cometido y me aseguraré de ser todavía más diligente con todo lo que rodea la integridad del deporte", aseguró Purcell en su cuenta de Instagram.

El jugador nativo de Sídney ganó el título en dobles masculino de Wimbledon en 2022 junto a su compatriota Matthew Ebden, y el US Open de 2024 formando pareja con Jordan Thompson, también australiano. En categoría individual alcanzó el número 40 del ranking en octubre de 2023.

El de Purcell es el último caso de dopaje hasta la fecha en el tenis.

La exnúmero 1 mundial, la polaca Iga Swiatek, volvió a la competición luego de haber aceptado en 2024 una suspensión de un mes, tras un control positivo a una sustancia prohibida.

El actual número uno del circuito masculino, el italiano Jannik Sinner, no ha jugado desde que aceptó una suspensión de tres meses por dopaje en febrero, tras haber dado positivo en dos ocasiones a restos de clostebol, un anabolizante, en marzo de 2024.

El tres veces ganador de torneos Grand Slam debería regresar a las pistas durante el Masters 1000 de Roma, que se celebrará entre el 7 y el 18 de mayo.

