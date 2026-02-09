Tenista colombiano denuncia amenazas de muerte en Marruecos durante la Copa Davis

El tenista colombiano Nicolás Mejía denunció el lunes que recibió amenazas de muerte contra su familia durante un partido disputado en Marruecos por la Copa Davis 2026, que terminó en un clima tenso con aficionados lanzando botellas desde la tribuna contra la delegación cafetera

El deportista de 25 años aseguró que fue hostigado el domingo por la afición en la ciudad marroquí de Casablanca, durante un partido de la primera fase clasificatoria del torneo en el que venció al local Reda Bennani por el Grupo Mundial I

Mejía fue silbado durante el encuentro, en el que selló la victoria por 3-1 de Colombia en la serie

Al término del partido, el tenista colombiano se llevó un dedo a la boca exigiendo el silencio de la afición, lo que desató una confrontación en la cancha contra la delegación visitante

Miembros del equipo de Marruecos lo increparon, mientras el colombiano saltaba a manera de provocación y los fanáticos respondían lanzando botellas

Mejía contó que le gritaban que "iban a matar" a su familia y "que iban a violar" a su madre, sin especificar si esos dichos provenían del público o de los competidores marroquíes

"Todo el partido era insultándome y gritándome en la cara. Me decían que yo era familiar de (el capo de la cocaína colombiano) Pablo Escobar", añadió en una entrevista con el portal Minuto 60

Un responsable de la Federación Colombiana de Tenis dijo a la AFP que ningún miembro de la delegación cafetera resultó herido, aunque tuvieron que salir de la cancha escoltados para garantizar su seguridad

"Los jugadores del otro equipo nos gritaban", "el capitán también me gritaba 'fuck you' (jódete)", añadió Mejía

Con ese triunfo, el tenista le dio la victoria a su país en la serie, que clasificó al repechaje de septiembre para intentar ascender a las Qualifiers de 2027, la élite de la tradicional competición