Tenista francés Folliot, suspendido 20 años por amaño de partidos

11 dic (Reuters) - El francés Quentin Folliot fue suspendido por 20 años por cometer 27 infracciones al programa anticorrupción del tenis, informó el jueves la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA).

Folliot era una figura central en una red de jugadores que operaban en nombre de una organización de amaño de partidos, descubrió una investigación de la ITIA, y es el sexto jugador sancionado por este motivo.

Folliot ocupaba el puesto 488 en la clasificación de la ATP y ganó $60.047 en premios de individuales y dobles.

El francés negó 30 cargos relacionados con 11 partidos entre 2022 y 2024, ocho de los cuales jugó, y un funcionario independiente de audiencias anticorrupción, Amani Jalifa, confirmó 27 de los cargos en octubre.

La decisión escrita de Jalifa afirmaba que Folliot, de 26 años, era "un vector para una organización criminal más amplia, que reclutaba activamente a otros jugadores e intentaba incrustar la corrupción más profundamente en las giras profesionales".

Folliot, que fue suspendido provisionalmente en mayo de 2024, también ha sido multado con $70.000 y se le ha ordenado devolver pagos corruptos por un total de más de $44.000.

El tiempo cumplido en virtud de la suspensión provisional se ha descontado de su periodo de inelegibilidad, lo que significa que la inhabilitación de Folliot finalizará el 16 de mayo de 2044, sujeta al reembolso de las multas pendientes. (Reporte de Trevor Stynes; editado en español por Javier Leira)