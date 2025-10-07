Tenista Holger Rune favorable a tiempos muertos por exceso de calor

El tenista danés Holger Rune declaró el martes estar a favor de la instauración de tiempos muertos para recuperarse de los efectos del calor en el Masters 1000 de Shanghái, pero también en otros torneos sujetos a las mismas condiciones climáticas.

"Todos los jugadores deberíamos militar" a favor de la instauración de una medida así en Shanghái, afirmó el número 11 del ranking ATP.

Desde el inicio del Masters 1000 en la ciudad china, las temperaturas durante las horas de sol oscilan alrededor de los 35ºC, con una tasa de humedad superior al 80%.

Esa humedad, que pone a prueba los músculos, es la que ha provocado por ejemplo los calambres que sufrió el domingo en tercera ronda el N.2 mundial, el italiano Jannik Sinner, que tuvo que abandonar.

Varios jugadores han señalado ya las condiciones climáticas extremas, y la directiva de la ATP, organismo que gestiona el circuito masculino, confirmó a la AFP este martes que prevé instaurar nuevas reglas en ese sentido.

"Se sigue estudiando y las medidas suplementarias, incluida la puesta en marcha de una política oficial de prevención contra el calor, están siendo evaluadas en consulta con los jugadores, los torneos y los expertos médicos", escribió la institución en un comunicado este martes.

Actualmente, las decisiones que afectan al juego en función de las condiciones meteorológicas "incumben al supervisor de la ATP sobre el terreno, en diálogo con los equipos médicos y las autoridades locales", precisa el comunicado.

Esos equipos médicos despliegan igualmente "varias medidas en caso de calor extremo" para proteger a los jugadores.

"Podemos soportar una cierta dosis de calor porque somos fuertes física y mentalmente, pero siempre hay un límite", expresó por su parte Rune.

"Es importante que pongamos atención en nuestra salud", continuó.

